FC Carl Zeiss Jena: Diese Ticketpreise verlangt der Regionalligist während des Stadionumbaus

Jena. Der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat die Kartenpreise für die neue Saison festgelegt. Die Gegengerade steht nicht mehr zur Verfügung.

Der FC Carl Zeiss Jena hat die Preisgestaltung für die Zuschauertickets für die kommende Saison bekanntgegeben. Den Jenaern steht aufgrund des Stadionumbaus nur die Haupttribüne sowie die Südkurve zur Verfügung.

In der kommenden Saison stuft der Verein die Spiele gegen den 1. FC Lok Leipzig, BFC Dynamo, Chemie Leipzig, Chemnitzer FC und Energie Cottbus in die A-Kategorie. Die Preise bewegen sich für Vollzahler zwischen 12 Euro (Stehplatz) und 29 Euro (Haupttribüne Sitzplatz). Für die übrigen Partien zwischen 11 und 25 Euro. Wie der Verein mitteilt, orientiert sich die Preisgestaltung an der abgelaufenen Saison. Allerdings wird die Gegengerade noch vor Saisonstart abgerissen. Für die Reihen 1 und 2 der Haupttribüne werden deshalb preisreduzierte Sitzplatz-Tageskarten zum preisreduzierten Gegengerade-Preise angeboten. Es handelt sich aber zum Teil um Plätze mit schlechter Sicht aufs Spielfeld.

Besonderes Angebot für Dauerkarten-Inhaber der Gegengerade

Inhaber einer Dauerkarte der Saison 2020/21 auf der Gegengerade erhalten eine Dauerkarte zum gleichen Preis auf der Haupttribüne (Reihe 3 oder 4). Die Familienkarte kann es nur noch auf der Haupttribüne geben und kostet je 15 Euro für die maximal zwei Erwachsenen und je zehn Euro für die zu begleitenden Kinder. Die Familienkarten sind im Vorverkauf sowohl online als auch im Ticketcenter erhältlich und an den Tageskassen zu den Heimspielen.

Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigte Karten erhalten Kinder und Jugendliche ab 13 Jahre bis einschließlich 18 Jahre sowie Studierende und Schwerbeschädigte ab 50 Prozent. Dies gilt für Tages- sowie Dauerkarten.

Dauerkarten-Plätze vorerst geblockt

Wie der FC Carl Zeiss Jena mitteilt, erhalten alle Inhaber einer Dauerkarte bis spätestens Mitte der nächsten Woche eine Mail, um ihre Dauerkarte auch für die neue Saison zu buchen. Die Plätze sind geblockt und somit nicht im freien Verkauf. Die 40 Ticketinhaber, bei denen kein elektronischer Kontakt bekannt ist, will der Verein per Post anschreiben.

Schmerzhafter Abschied vom FC Carl Zeiss Jena