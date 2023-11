FC Carl Zeiss Jena empfängt FSV Zwickau: Das müssen Fans unbedingt wissen

Jena. Das Spiel gegen den FSV Zwickau verspricht Spannung: Der FC Carl Zeiss Jena richtet sich auf mehr Gästefans ein.

Auf den Tag des Faschingsbeginns fällt das nächste Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena: Der Club empfängt am Sonnabend, 11. November, um 14 Uhr den FSV Zwickau im Ernst-Abbe-Sportfeld. Aufgrund der Bauarbeiten am Jenaer Stadion gibt es zu der Partie der Regionalliga Nordost einiges zu beachten.

Anreise: Wegen begrenzter Parkplatz-Kapazitäten im Umfeld empfiehlt der FC Carl Zeiss Jena, den Jenaer Nahverkehr zu nutzen. Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 5 halten direkt am Stadion. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich. Wer Zufahrtsberechtigungen für den Stadionbereich hat, muss beachten, dass er vom Stadtzentrum kommend, nicht direkt ins Ernst-Abbe-Sportfeld abbiegen kann, sondern den Weg über die Wöllnitzer Straße nehmen muss. Für Fans besteht die Chance, auf dem ehemaligen Kaufland-Parkplatz für drei Euro zu parken.

Empfehlung für den Weg zum Stadion

Zuwegung: Die Jenaer Zuschauerbereiche sind sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Der Eingang an der Saaleseite bleibt gesperrt. Fans mit Dauerkarte für den Block N (Südkurve), der derzeit im Block E untergebracht ist, nutzen den Zugang hinter der Nordtribüne. Auf dem Weg zum Stadion empfiehlt der Verein, den Weg durch die Oberaue vorbei am Märchenbrunnen zu nehmen, weil es im Bereich der Rasenmühleninsel und dem Sportsteg zu zeitweisen Sperrungen kommen kann.

Der Platz hinter dem Funktionsgebäude der Osttribüne wird als Parkplatz hergerichtet – allerdings noch nicht beim Spiel gegen Zwickau. Foto: Tino Zippel

Zuschauerbereiche: Durch die Sperrung von weiten Teilen der Westtribüne müssen 740 Dauerkarten-Inhaber weiter ihre Ersatzplätze auf der Osttribüne nutzen. Die Stadiontore öffnen 12.30 Uhr.

So viele Besucher erwartet der FC Carl Zeiss Jena bei der Partie

Tickets: Karten für die Partie gibt es im Vorverkauf in den Pressehäusern unserer Zeitung. Die Tageskasse (Zugang von Stadtrodaer Straße) öffnet um 12 Uhr. Der FC Carl Zeiss rechnet mit 6500 bis 7000 Zuschauern bei der Partie. Die aktuelle Maximalkapazität beträgt 7800 Plätze.

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf beim Spiel gegen Zwickau Bier mit Alkohol anbieten.

1000 Zuschauer aus Leipzig erwartet

Gästefans: Der Gästeblock auf der Südtribüne wird inklusive Sitzplatzbereich öffnen (zusammen maximal 1500 Plätze). Die Jenaer erwarten 1200 Fans aus Zwickau. Die Tageskasse öffnet auch am Gästebereich um 12 Uhr. Zwickauer Fans, die mit dem Auto anreisen, fahren über die Anschlussstelle Jena-Göschwitz zu den Parkplätzen am Burgauer Weg (via Bahnübergang in der Kahlaischen Straße).

Fernsehen: Die Partie wird nicht live übertragen.

