FC Carl Zeiss Jena feiert Schützenfest gegen SV 08 Rothenstein

Rothenstein. Im zweiten Testspiel der Saison zeigt sich der Regionalligist gegen den Kreisoberligisten in Torlaune, gewinnt leicht und locker zweistellig.

Munteres Toreschießen im zweiten Testspiel des FC Carl Zeiss Jena. Der Regionalligist gewann am Samstagnachmittag beim SV 08 Rothenstein mit 17:0. Beim Nachbarn aus der Kreisoberliga sind die Jenaer in ihrer Vorbereitung mittlerweile schon traditionell zu Gast. Und erwartungsgemäß hatte der FCC, der bereits am Freitagabend mit 6:0 beim SC 03 Weimar aus der Landesklasse gewonnen hatten, mit Rothenstein keinerlei Probleme.

Schon in der ersten Hälfte zeigte sich der Favorit hellwach. A-Junior Benjamin Zank eröffnete in der 8. Minute das Schützenfest. Zugang Joshua Endres (10.) und Jan Dahlke (12.) erhöhten schnell auf 3:0. Auch Lukas Lämmel, der in der ersten Halbzeit die Kapitänsbinde trug, schrieb sich mit einem Freistoßtreffer in die Torschützenliste ein (20.). Ken Gipson (23.), erneut Endres (28.) und Oleksii Ohurtsov bauten die Führung aus, ehe Dahlke mit einem Hattrick glänzte (33., 35. 40.). Den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit zum 11:0 besorgte erneut Lämmel mit einem sehenswerten Distanzschuss (42.).

In der zweiten Halbzeit tauschte Jena-Coach René Klingbeil, der in der Pause wie andere FCC-Kicker Autogramme schrieb, fast seine komplette Mannschaft aus, wechselte auf acht Positionen. Seine Jenaer waren jetzt nicht mehr ganz so treffsicher wie noch in den ersten 45 Minuten. Aber Max Grimm (57./76. Elfmeter/84.), Joel Richter (66.), Pasqual Verkamp (69.), und Ohurtsov (81.) glänzten beim gut besuchten Vorbereitungsspiel noch mit weiteren Treffern.