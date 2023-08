FC Carl Zeiss Jena hat einen Nationalspieler: Jonathan Muiomo für Qualifikationsspiel nominiert

Jena. Besondere Ehre für Viertliga-Spieler: Läuft Jonathan Muiomo schon im September für die Nationalelf auf?

Diese Nachricht hat selbst Jonathan Muiomo überrascht: Mitte August ging beim FC Carl Zeiss Jena ein Schreiben aus Mosambik ein: Der dortige Fußballverband beabsichtige, den Viertligaspieler für die A-Nationalmannschaft zu nominieren. Er soll im September bei einem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup mitwirken.

„Ein Traum geht in Erfüllung“, sagt der 24-Jährige, der in Leipzig mit mosambikanischen Wurzeln geboren wurde. „Der Kontakt zu meiner Familie väterlicherseits in Mosambik, wo meine Oma, meine Tante und Onkel leben, ist sehr gut. Wir telefonieren viel und halten regelmäßigen Kontakt“, berichtet der Fußballer. Er freue sich auf die Eindrücke. „Meine Familie in Mosambik wird mich zum ersten Mal richtig live Fußball spielen sehen.“

Reise führt ihn in die Hauptstadt Maputo

Die Reise beginnt am 4. September und führt ihn in die mosambikanischen Hauptstadt Maputo. Dort wird er am 9. September zum Kader der Mannschaft im Länderspiel gegen den Benin gehören, das entscheidende Qualifikationsspiel für den im kommenden Winter in der Elfenbeinküste stattfindenden Afrika-Cup. Ein Punkt reicht!

Die Vorfreude auf die sportliche Herausforderung ist groß. „Mosambik hat sich bisher vier Mal für den Afrika-Cup qualifiziert. Die Krönung des Ganzen wäre, wenn es gelänge, nach 2010 endlich wieder die Qualifikation für den Afrika-Cup zu schaffen“, sagt Muiomo, der in den vergangenen Tagen Passformalitäten mit der Botschaft klären musste.

FC Carl Zeiss Jena muss im Landespokal auf Spieler verzichten

Beim FC Carl Zeiss überlegten sie nicht lange, ihn für die Partie freizugeben. „Natürlich geben wir ihm hier die Chance, für Mosambik zu spielen. Und das hätten wir im Verein immer so entschieden – egal gegen wen wir spielen und wie unser Gegner heißt“, sagt Geschäftsführer Patrick Widera, wohlwissend, dass Muiomo beim Pokalspiel gegen den SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla (Freitag, 8. September, 17.30 Uhr) fehlen wird.

Beim Pokalspiel im Zweikampf: Jonjoe Kenny (Hertha BSC, links) und Jonathan Muiomo (FC Carl Zeiss Jena). Foto: Tino Zippel

„Wir freuen uns für Jonny! Das ist für ihn eine überragende Geschichte – sowohl sportlich als auch persönlich. Es ist eine Reise zu seinen Wurzeln, zu seiner Familie“, sagt Trainer René Klingbeil. „Er wird in der Schüssel des Estádio Nacional do Zimpeto spielen, wo die Atmosphäre sicher einmalig ist.“

Seit einem Jahr spielt Muiomo in Jena

Muiomo spielt seit Sommer 2022 für den FC Carl Zeiss Jena. Er kam von Optik Rathenow und hatte im Nachwuchs für den SV Wehen und Greuther Fürth gespielt. Vorige Saison erzielte der Rechtsaußen acht Tore für den FCC und bereitete sechs Treffer vor. In dieser Spielzeit steht bislang eine Vorlage im Spiel gegen Lok Leipzig auf der Habenseite.

