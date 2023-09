FC Carl Zeiss Jena reist zum Derby beim FC Rot-Weiß Erfurt: Das müssen Jenaer Fans wissen

Erfurt. Rund ums Thüringenderby gibt es für Freunde des FC Carl Zeiss Jena einiges zu beachten.

Am Sonntag steigt das Thüringenderby in Erfurt. Wir haben alle wichtigen Informationen für Fans des FC Carl Zeiss Jena zusammengetragen, die eines der 2000 Tickets für den Gästeblock im Steigerwaldstadion erstanden haben.

Eintrittskarten: Das Thüringenderby ist restlos ausverkauft. Das gilt auch für den Gästeblock. Die 2000 Tickets waren in Jena binnen kurzer Zeit vergriffen. Der FC Rot-Weiß warnt davor, sich Karten auf dem Schwarzmarkt zu besorgen, weil einige private Händler die Tickets mehrfach verkauft haben. Insgesamt werden 14.800 Zuschauer im Stadion sein. Aufgrund der Brisanz der Partie gibt es große Pufferblöcke und die Stehplatzblöcke dürfen nur zu 70 Prozent ausgelastet sein.

Parkhaus nur für Fans des FC Carl Zeiss Jena

Parkplätze: Für Fans des FC Carl Zeiss Jena stehen im Parkhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße begrenzte Parkplatzkapazitäten zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die Häßlerstraße (von Anschlussstelle Erfurt-Ost kommend).

Bahn: Für Fans, die mit dem Zug nach Erfurt reisen, steht am Hauptbahnhof ein Busshuttle zum Stadion bereit. Dieser Bus steuert direkt den Gästeeingang an. Als Zugverbindung von Jena-West ist der Regionalexpress um 13.38 Uhr empfohlen, der Erfurt um 14.07 Uhr erreicht. Eine Regionalbahn startet um 14.07 Uhr am Westbahnhof (Ankunft 14.43 Uhr).

Keine großen Taschen und Rucksäcke im Gästeblock erlaubt

Gästeblock: Die Gästebereiche befinden sich im Norden des Steigerwaldstadions. Sie sind ab 13.30 Uhr zugänglich. Der Einlass mit größeren Taschen oder Rucksäcke ist nicht möglich. Die Gastgeber empfehlen, solche Taschen lieber in den Fahrzeugen zu lassen. Eine Taschenabgabe werde aber möglich sein, sagt Pressesprecher Jannis Gante. Erlaubt seien Taschen bis zur Größe von 25 mal 25 mal 25 Zentimetern.

Am 18. September 2022: Justin Schau (FC Carl Zeiss Jena, rechts) gegen die RWE-Spieler Andrej Startsev und Til Linus Schwarz (links). Foto: Tino Zippel

Fernsehen: Wer keine Eintrittskarte für die Partie hat, kann sich die Übertragung im MDR anschauen. Anstoß ist um 16 Uhr.

