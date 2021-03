FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt droht Mammutsaison

Die ohnehin schon große Zahl von 20 Regionalliga-Vereinen könnte sich in der kommenden Saison noch weiter erhöhen.

Berlin. Weil alle Mannschaften die Zulassung für die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost beantragt haben, könnten bald über 20 Teams in der 4. Liga spielen

Möglicherweise mehr als 20 Mannschaften werden in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost spielen. Das lässt sich aus den beim Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) bis zum Stichtag am Freitag eingegangen Zulassungsanträgen schlussfolgern. Alle Teams der vierten Liga haben eine Zulassung beantragt, unter ihnen auch die Thüringer Vertreter FC Carl Zeiss Jena und der ZFC Meuselwitz. Ebenso hat der FC Rot-Weiß Erfurt als aktueller Dritter der Oberliga aus dem Freistaat einen Antrag eingereicht.