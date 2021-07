FC Carl Zeiss Jena und Thomas Steinherr gehen getrennte Wege

Jena. Warum sich der FC Carl Zeiss Jena von einem weiteren Spieler trennt.

Der FC Carl Zeiss Jena trennt sich von Thomas Steinherr. Im gegenseitigem Einvernehmen hat der Regionalligist den Vertrag mit dem Offensivspieler aufgelöst, wie der Club am Donnerstag mitgeteilt hat.

Der in Friedberg bei Augsburg geborene Steinherr war im August des vergangenen Jahres vom FC Homburg nach Thüringen gewechselt. Nach Angaben der Jenaer zieht es Steinherr aus privaten, familiären Gründen zurück in seine bayerische Heimat. Steinherr hatte für Jena sieben Regionalliga-Spiele und ein DFB-Pokal-Spiel bestritten. Er war in der abgelaufenen Saison vom Verletzungspech geplagt.

Testspiel gegen FSV Zwickau

Die Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena befindet sich derzeit im Trainingslager in Zeulenroda-Triebes und wird dort am Donnerstag um 16 Uhr ein Testspiel gegen den Drittligisten FSV Zwickau absolvieren. Dieses findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Jenaer haben drei Probespieler mit ins Camp genommen. Marcel Hoppe (21), zuletzt Linksverteidiger bei Energie Cottbus, Maurice Hehne (24), zuletzt Mittelfeldspieler beim FSV Zwickau und Sebastian Schmitt (24), zuletzt auf der linken Außenbahn bei Alemannia Aachen, stellen sich vor.

Die Jenaer wollen noch weitere Spieler verpflichten, unter anderem einen Linksverteidiger. Zudem hoffen sie auf eine Vertragsverlängerung von Stürmer Maximilian Oesterhelweg. Er soll sich bis zum Ende der Woche entscheiden, ob er die Offerte des FC Carl Zeiss Jena akzeptiert. Interesse an dem Spieler hat auch der TSV Steinbach-Haiger aus der Regionalliga Südwest.

Zuschauer-Einschränkungen bei Heimspielen zu erwarten

Neu verpflichtet haben die Jenaer bereits Leon Bürger, Tom Müller, Burim Halili, Bastian Strietzel und Maximilian Krauß. Die Regionalliga-Saison startet mit einem Auswärtsspiel beim Berliner AK am vorletzten Juli-Wochenende. Bei Heimspielen ist zu erwarten, dass die Zuschauerkapazität erheblich eingeschränkt wird – diese Regeln gelten als Leitlinien.

Jena will Flutlichtmasten aus Stadion an Viktoria Berlin verkaufen