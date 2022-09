FC Carl Zeiss Jena: Vasileios Dedidis will sich mit Leistung anbieten

Jena. Gegen den BFC Dynamo stand er nicht im Kader, nun feierte er zwei Erfolgserlebnisse im Pokal: Was sich Vasileios Dedidis beim FC Carl Zeiss Jena vorgenommen hat.

Nach seinem Doppelpack beim 3:1-Pokalsieg gegen den SC 1912 Leinefelde will sich Stürmer Vasileios Dedidis beim FC Carl Zeiss Jena nun auch in der Regionalliga für mehr Einsatzzeit empfehlen.

„Solche Pokalspiele sind immer schwierig, weil Leinefelde nichts zu verlieren hatte. Sie sind gut reingekommen. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und hätten die Partie auch früher drehen können“, schätzt Dedidis ein, der kurz nach seiner Einwechslung zur 2:1-Führung traf. Trainer Andreas Patz hatte den Angreifer berücksichtigt, während Dedidis in der Liga gegen den BFC Dynamo zuletzt nicht im Kader stand. Hintergrund ist, dass Patz im Thüringenpokal die Angreifer Pasqual Verkamp und Jan Dahlke geschont hat.

Speichenbruch hatte den 22-Jährigen zurückgeworfen

„Wenn das Team und der Trainer mich brauchen, bin ich bereit“, sagt Dedidis. „Ich will mich mit guten Trainings- und Spielleistungen anbieten.“ Den 22-Jährigen hatte ein Speichenbruch beim Testspiel gegen den SV Schott in der Vorbereitung zurückgeworfen. Seine Verletzung sei inzwischen ausgeheilt und behindere ihn nicht mehr. Eine Schiene muss er nicht mehr tragen. Er hatte den Arm in Leinefelde nur zur Vorsicht bandagiert.

Nach dem Training am Montag geht es für die Mannschaft schon am Dienstag weiter mit der Vorbereitung auf das Heimspiel am Freitag. Die Jenaer empfangen Germania Halberstadt im Ernst-Abbe-Sportfeld. Anstoß ist um 19 Uhr. „Es wäre schön, wenn wir gegen Halberstadt gewinnen, um mit einem Sieg ins Derby zu gehen“, sagt Dedidis, der vorige Saison fünfmal in der Liga und sechsmal im Thüringenpokal getroffen hatte.

FC Carl Zeiss Jena muss im Landespokal bei Außenseiter Leinefelde ein hartes Stück Arbeit verrichten

Fotos vom Spiel des FC Carl Zeiss Jena in Leinefelde

Wismut Gera schafft die Pokalüberraschung gegen den FC Rot-Weiß Erfurt