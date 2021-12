FC Carl Zeiss Jena verzichtet auf Camp im Ausland

Anführer schon als Spieler: René Klingbeil beim Biathlon-Wettkampf der Zeiss-Fußballer am 11. Januar 2017 in Oberhof.

Jena. Was der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena in der Wintervorbereitung plant, um die Spieler fit auf die Meisterschaft zu machen.

Der FC Carl Zeiss Jena fährt in der Winterpause nicht ins Trainings­lager, sondern wird sich in heimischen Gefilden auf die restlichen Meisterschaftsspiele vorbereiten.

„Aufgrund der gegebenen Corona-Situation ist es nicht sinnvoll zu verreisen“, sagt Sportdirektor Tobias Werner und verweist zudem auf die finanzielle Lage des Regionalligisten, der sich Hoffnungen auf einen Aufstieg in die dritte Liga macht. Cheftrainer Andreas Patz unterstützt den Verzicht auf eine Reise. „In der gegebenen Situation ist es die richtige Entscheidung“, sagt er und hofft auf gute Witterungsbedingungen in Jena.

Wetterunabhängig steht auf jeden Fall der neue Kunstrasenplatz im Ernst-Abbe-Sportfeld fürs Training bereit. „Wir haben hier alles, was wir brauchen“, sagt Patz. Was nicht heißen soll, dass sich die Sportler nicht auf die eine oder andere Abwechslung freuen dürfen. Beispielsweise wäre ein Ausflug zu Konditions­einheiten im Schnee denkbar. Einst stapften 2017 die Spieler in Oberhof zu Fuß auf die Skisprungschanze – und legten so die Basis für den Aufstieg in die dritte Liga.

In Verhandlung mit einem Zweitligisten wegen Testspiel

Warum nicht an die erfolgreiche Episode anknüpfen? „Wir wollen auf jeden Fall hart trainieren“, sagt Werner, der bereits mit einigen Mannschaften wegen Testspielen im Januar spricht. Unter anderem planen die Jenaer eine Partie gegen den Drittligisten FSV Zwickau. Aber auch mit einem Zweitligisten und einer Mannschaft aus der Regionalliga Südwest ist der FC Carl Zeiss laut Werner im Gespräch.

Es muss also nicht der Trainingsplatz bei frühlingshaften Temperaturen im Ausland sein. Zuletzt waren die Jenaer im Januar 2020 verreist und trainierten unter Coach Rico Schmitt in der Türkei. Wirklich gebracht hat es nichts: Der FC Carl Zeiss blieb bis zum Saisonende auf dem letzten Tabellenplatz der dritten Liga und stieg abgeschlagen in die Regionalliga ab.

