Jena. Nach dem 1:1 gegen Lok Leipzig wartet der FC Carl Zeiss Jena weiter auf den ersten Sieg in der Regionalliga. Was Jenas Trainer Dirk Kunert nun von seinen Spielern erwartet.

Vasileios Dedidis reckte den rechten Arm gen Himmel und drehte Richtung Haupttribüne ab. Der in Weimar geborene Fußballer hatte dem FC Carl Zeiss Jena in der zweiten Minute der Nachspielzeit im Traditionsduell gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig zumindest einen Punkt gerettet. „Immer weitermachen“, lautet das Motto des 20-jährigen Stürmers, der sich in der Vorbereitung verletzt hatte und zum ersten Mal wieder ran durfte. Es machte sich am Sonnabend bezahlt.