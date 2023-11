FC Carl Zeiss Jena vor Spiel gegen ZFC Meuselwitz: Es besteht doch noch Hoffnung

Jena Am Sonnabend soll das Ostthüringen-Duell im Jenaer Stadion stattfinden: Dieser Willen ist nicht ohne Risiko.

Der Trainer des FC Carl Zeiss Jena zögert keine Sekunde. „Ich gehe davon aus, dass gespielt wird“, sagt René Klingbeil vor dem Ostthüringen-Duell am Sonnabend gegen den ZFC Meuselwitz. Das soll am Sonnabend um 14 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld beginnen.

Der FC Carl Zeiss vermittelt wie der Trainer den Eindruck, dass die Partie unbedingt stattfinden soll. Derzeit liegt eine dünne Schneedecke auf dem Platz der Arena. Das soll bis zum Samstag so bleiben, um das Geläuf vor dem Frost zu schützen. Noch ist der Boden unterm Schnee weich, so dass ein Spiel möglich wäre. Laut Vereinssprecher Andreas Trautmann haben Ultrafans angeboten, beim Räumen des Feldes zu helfen.

Risiken bestehen bei einer Austragung der Partie

Am Freitag wollen sie die Situation erneut bewerten, zumal in der Nacht weitere Schneefälle für Jena angekündigt sind. Es gilt abzuwägen: So wünschenswert es aus sportlicher Sicht ist, das Spiel durchzuziehen, so groß ist auf der anderen Seite die Gefahr, mit der Partie den im Sommer neu verlegten Rasen für die weiteren Heimspiele zu ruinieren. Noch zwei weitere Spiele sind in diesem Jahr gegen den Chemnitzer FC und den FSV Zwickau angesetzt.

Unter dem Feld ist zwar eine Rasenheizung verlegt, diese ist aber aufgrund der noch nicht eingebauten Wärmepumpen noch nicht in Betrieb. Und selbst, wenn die Wärmepumpen installiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Rasenheizung nicht eingesetzt wird. In der Regionalliga gehört dies nämlich nicht zur Pflicht. Erst ab der dritten Liga und höher müssen die Vereine diese Technik vorhalten, um die Austragung der Spiele, wie in den Fernsehverträgen vereinbart, zu garantieren.

Einsatz der Rasenheizung lohnt sich in Regionalliga nicht

In der Regionalliga gestaltet sich der Einsatz hingegen nicht wirtschaftlich. Zwar sind die neuen Rohre der Rasenheizung weniger tief in den Boden eingebracht, sodass der Energieeinsatz sinkt. Dennoch wäre mit für einen Regionalligisten nicht zu stemmenden Kosten zu rechnen, da ein kurzzeitiger Betrieb nicht sinnvoll ist. Die Anlage arbeitet mit Wasser ohne Frostschutzmittel. Im befüllten Zustand muss also bei niedrigen Temperaturen ständig Wärme zugeführt werden, um das Einfrieren zu verhindern.

Schon einmal war eine Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen den ZFC Meuselwitz am Spieltag abgesagt worden. Am 17. Dezember 2016 mussten das Gästeteam und die Zuschauer unverrichteter Dinge wieder abfahren, weil der Platz nicht bespielbar war. Damals reagierten vor allem Fans mit einer weiten Anreise wütend auf die kurzfristige Absage.

