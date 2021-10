FC Carl Zeiss Jena wählt Sonderregel: Mehr Zuschauer im Stadion zugelassen

Bislang nur mit Abstand: In die Südkurve dürfen künftig wieder mehr Fans.

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena darf ab dem Spiel gegen den BFC Dynamo wieder mehr Fans zulassen. Doch das ist nur unter einer Bedingung erlaubt.

Künftig dürfen wieder mehr Fans des FC Carl Zeiss Jena zu den Heimspielen ins Ernst-Abbe-Sportfeld kommen. Schon zu der Partie gegen den BFC Dynamo ist damit zu rechnen, dass bis zu 5000 Besucher die Begegnung verfolgen können.

Wie der FCC-Geschäftsführer Chris Förster unserer Zeitung sagte, nutzt der Klub eine neue Möglichkeit der Corona-Verordnung. Der Regionalligist wolle sich für das Modell „3G plus“ entscheiden. Jenes sieht vor: Neben Geimpften und Genesenen haben nur getestete Personen Zugang zum Stadion. Allerdings reicht kein normaler Schnelltest mehr.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Tests sind für Ungeimpfte nötig

Es muss sich entweder um einen höchstens 48 Stunden alten, negativen PCR-Test handeln. Oder um einen höchstens 24 Stunden alten, negativen Test mit einem alternativen Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren. Kinder ohne Symptome bis sechs Jahre beziehungsweise bis zum Schuleintritt benötigen keinen Test. Bei Kindern zwischen sechs und 18 Jahren reicht ein Antigen-Schnelltest. Der FC Carl Zeiss überlegt, ob er selbst Möglichkeiten zur Testung anbietet. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen müssen Ungeimpfte die Kosten dafür selbst tragen.

Im Gegenzug kann der Klub mehr Freiheiten gewähren. So müssen die Besucher keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen und es braucht keine Sicherheitsabstände mehr. Damit kann der FC Carl Zeiss mehr der durch die Bauarbeiten ohnehin eingeschränkten Stadion­kapazitäten ausschöpfen, beispielsweise in der Südkurve. Dort bleibt die Ultragruppierung Horda Azzuro derzeit den Spielen fern, weil aufgrund der Kapazitätsbeschränkung nicht alle ihre Mitglieder unterkamen. Das ändert sich nun schon zum Gastspiel des BFC Dynamo, der am Freitag, 15. Oktober, im Jenaer Stadion antritt.

Künftig längerfristiger Vorverkauf wieder möglich

Die neue Landesverordnung erlaubt das Modell „3G plus“. Veranstaltungen bis 5000 Personen benötigen unter dieser Bedingung keine separate Genehmigung durch das örtliche Gesundheitsamt mehr. Somit gewinnen die Jenaer künftig nicht erst kurzfristig Rechtssicherheit, sondern können bereits längerfristigen einen Vorverkauf anbieten.