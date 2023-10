FC Carl Zeiss schießt sich im Kellerduell den Frust von der Seele

Jena. Nach einem frühen Rückstand gegen Schlusslicht Hansa Rostock II läuft die Jenaer Offensive heiß und sichert den zweiten Saisonsieg. Das Spiel im Schnellcheck:

Fazit: Der FC Carl Zeiss Jena hat im Kellerduell der Fußball-Regionalliga Nordost die Nerven behalten und gegen Tabellen-Schlusslicht Hansa Rostock II einen 5:1-Erfolg gefeiert. Spielerisch ausbaufähig war der zweite Liga-Sieg am zehnten Spieltag, und auch in der Defensive gab es noch Verbesserungspotenzial. Doch die Jenaer ließen sich diesmal vom frühen Rückschlag nicht aus der Ruhe bringen und stellten noch vor der Pause die Weichen auf Sieg. Mit einem Doppelschlag zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Saalestädter frühzeitig alles klar. Ein kleiner Befreiungsschlag für die Mannschaft von Trainer René Klingbeil.

Spielverlauf: Die Jenaer hatten durch Maximilian Krauß die erste gute Chance im Spiel. Doch sein Abschluss nach einer Ecke ging knapp am Rostocker Tor vorbei (9. Minute). Fast im Gegenzug bekamen die Ostseestädter einen Freistoß nahe der Eckfahne. Die Hintermannschaft der Gastgeber bekam den Ball nicht weg und Nutznießer war Hansas Thomas Meißner, der aus kurzer Distanz zur Führung für die Norddeutschen einschoss (11.).

Der FCC brauchte aber nicht lange, um sich vom frühen Rückschlag zu erholen. Zunächst prüfte Elias Löder nach einer Flanke von Maurice Hehne per Kopf Rostock-Keeper Max Hagemoser, der das Spielgerät zur Ecke klärte (16.). Die brachte anschließend den Ausgleich. Burim Halili schraubte sich am höchsten und köpfte zum 1:1 ein.

3700 Zuschauer sehen klaren FCC-Sieg gegen Hansa

Nach den Toren waren beide Mannschaften sichtlich bemüht, erst einmal Ordnung in ihre Defensivreihen zu bringen. Das Spielgeschehen fand im Wesentlichen zwischen den beiden Strafräumen statt. Doch dann kam den Gastgebern ein dicker Fauxpas der Rostocker zugute. Benjamin Zank luchste den Ball einem Ostseestädter auf Höhe der Mittellinie ab und spielte umgehend auf Lukas Lämmel, der allein auf Hagemoser zulief. Lämmel blieb cool und traf zur Führung (31.).

Jena hatte die Partie vor 3749 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld gedreht und legte noch vor der Pause das dritte Tor nach. Krauß dribbelte sich über die Außenbahn in den gegnerischen Strafraum, sein Abschluss landete aber am Pfosten. Doch Elias Löder stand einmal mehr goldrichtig und erhöhte auf 3:1 (45.). Es war bereits sein sechster Treffer im zehnten Ligaspiel.

Hansa-Coach Kevin Bodewald reagierte und brachte mit Wiederanpfiff gleich drei neue Spieler. Doch das Tor machte der FCC, der sich endlich mal schön durch die Rostocker Hintermannschaft kombinierte. Lämmel hatte das Auge für Joel Richter, der zum 4:1 nur noch einschieben musste (47.). Und es kam noch besser. Löder bewies mal wieder seinen Torriecher, hatte gesehen, dass Hagemoser oft sehr weit vor seinem Tor stand und überwand den Hansa-Torwart aus gut 40 Metern sehenswert per Bogenlampe (49.). Damit war das Kellerduell endgültig entschieden.

Auch das Glück war den Jenaern im Anschluss hold, als eine verunglückte Rostocker Flanke auf der Latte landete (59.). Die Hausherren ließen es mit der beruhigenden Führung nun etwas gemächlicher angehen, zogen sich weit zurück. Einen Schreckmoment gab es aber noch, in der 74. Minute musste Kapitän Bastian Strietzel verletzt vom Feld. Doch auch ohne ihren Spielführer brachten die Thüringer das 5:1 souverän über die Zeit.

Tore: 0:1 Meißner (11.), 1:1 Halili (16.), 2:1 Lämmel (31.), 3:1 Löder (45.), 4:1 Richter (47.), 5:1 Löder (49.).

Aufstellung: FCC-Coach Klingbeil setzte fast genau auf die gleiche Anfangsformation, die im Derby beim FC Rot-Weiß Erfurt einen Punkt erkämpft hatte. Einzig der verletzte Ken Gipson musste ersetzt werden. Für ihn stand Burim Halili in der Startelf. Er rückte in die Innenverteidigung, Maurice Hehne übernahm dafür Gipsons Position als Außenverteidiger.

Startaufstellung Jena: Kunz – Hehne, Strietzel, Halili, Butzen – Lämmel, Schau – Krauß, Löder, Richter – Zank.

Das nächste Spiel: Steht für den FC Carl Zeiss im Thüringer Landespokal an. Gespielt wird am Sonntag, 15. Oktober, bei Thüringenligist FC An der Fahner Höhe. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr.