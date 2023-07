FC Rot-Weiß Erfurt begeistert trotz 1:2 gegen Borussia Dortmund

Erfurt. Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag allerdings lange Zeit in Führung.

Sechs Tage vor dem Punktspielstart am kommenden Freitag gegen Hansa Rostock II präsentierte sich der FC Rot-Weiß Erfurt in starker Verfassung. Beim 1:2 gegen den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund blieb die Startelf vor knapp 16.700 Zuschauern im Steigerwaldstadion ohne Gegentreffer. Erst spät fiel der Ausgleich – und Siegtreffer.

Der Champions-League-Teilnehmer trat – im Gegensatz zum Test am vergangenen Mittwoch in Oberhausen – mit zahlreichen Stars an. Julian Brandt, Nico Schlotterbeck, Marco Reus, Mats Hummels als Kapitän oder Sebastien Haller standen in der Startelf. Zur Pause wechselte BVB-Trainer Edin Terzic dann kräftig durch.

Erfurt gegen Dortmund mit abwartender Anfangsphase

Zweimal verlor der FC Rot-Weiß in der Vergangenheit ein Testspiel gegen die Borussen – im August 2017 mit 2:5 und vor elf Jahren mit 0:4. Erfurt trotzte dem Bundesligisten aber sogar schon mal ein 0:0 ab. Am 31. Januar 1996 erkämpfte sich RWE ein 0:0 gegen den damaligen Meister unter Trainer Matthias Sammer.

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva (FC Rot Weiss Erfurt) im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva jubelt nach dem 1:0-Treffer. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Trainer Fabian Gerber (FC Rot Weiss Erfurt), Trainer Edin Terzić (Borussia Dortmund), links. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Romario Hajrulla im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Romario Hajrulla im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Ramy Bensebaini im Zweikampf mit Robbie Felßberg. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva jubelt nach dem 1:0-Treffer. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva erzielt den 1:0-Treffer. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Caniggia Ginola Elva im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Der Viertligist lag sogar lange Zeit in Führung. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Torwart Lukas Schellenberg im Zweikampf mit Marco Reus (C). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Mats Hummels beim Einlauf der Mannschaften. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Mats Hummels beim Einlauf der Mannschaften. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Romario Hajrulla im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

FC Rot-Weiß Erfurt spielt 1:2 gegen Borussia Dortmund - Die Bilder vom Testspiel Romario Hajrulla im Zweikampf mit Mats Hummels. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Diesmal aber begann die Partie noch viel besser. Das erste Tor gelang nämlich dem Viertligisten. In den ersten Minuten bestimmte wie erwartet der Gegner die Szenerie, Rot-Weiß verteidigte jedoch konsequent. Kam einmal ein Ball aufs Tor, war Schlussmann Lukas Schellenberg zur Stelle.

Elva bringt den Regionalligisten in Führung

Die Gastgeber lauerten auf Konter – und kamen auf diese Weise tatsächlich zum Führungstreffer. Ein Tempogegenstoß über Romarjo Hajrulla, Artur Mergel und Malcolm Badu vollendete Cannigia Elva nach einer Schaltpause der Dortmunder Abwehr mit einem Schuss vorbei an BVB-Schlussmann Gregor Kobel zum 1:0. Dem Vizemeister fiel auch nach dem überraschenden Rückstand nicht viel ein. Mit entsprechend viel Applaus wurde die Erfurter Mannschaft angesichts ihres engagierten Auftritts zur Pause in die Kabine verabschiedet.

Nach der Pause wäre Badu um ein Haar sogar der zweite Treffer gelungen, aber sein Schuss konnte der eingewechselte Torwart Alexander Meyer im letzten Moment abwehren (48.). Auf der anderen Seite verpasste Thorgan Hazard die große Chance zum Dortmunder Ausgleich (56.), sein Schuss wurde zur Ecke abgelenkt. Auch Reus hatte kein Glück (58.).

Viele Wechsel auf beiden Seiten

In der 60. Minute wechselte Trainer Fabian Gerber fast komplett durch, gab der zweiten Reihe eine Chance und wollte sie zugleich mit einem Einsatz vor großer Kulisse belohnen. Die eingewechselten Akteure wehrten sich ebenso engagiert gegen den großen Favoriten und präsentierten sogar ein paar schöne Spielzüge.

Neun Minuten vor dem Ende gelang den Borussen dann doch der Ausgleich, als Hazard aus Nahdistanz den Erfurter Schlussmann Pascal Manitz überwinden konnte. Marius Wolf gelang schließlich der Siegtreffer (87.). Rot-Weiß gab allerdings nicht auf, erarbeitete sich noch zwei Eckbälle – vergeblich. Der Begeisterung auf den Rängen tat dies allerdings keinen Abbruch.