FC Rot-Weiß spielt am 29. Oktober bei Lok Leipzig

Erfurts Stürmer Artur Mergel (am Ball), hier im Auswärtsspiel bei Lok in der vergangenen Saison, spielt mit seiner Elf am 29. Oktober in Leipzig.

Erfurt. Ein weiteres Spiel des FC Rot-Weiß ist fest terminiert. Erfurt spielt nun sonntags beim 1. FC Lok Leipzig.

In zwei Wochen steht der zwölfte Spieltag in der Regionalliga an. Nun hat der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) die Spiele konkret angesetzt. Demnach tritt der FC Rot-Weiß Erfurt am Sonntag, 29. Oktober, beim 1. FC Lok Leipzig an. Anpfiff im Bruno-Plache-Stadion ist um 16 Uhr.

Bei vielen Fans der Regionalliga-Vereine hatte sich Unmut breit gemacht, weil die kommenden Spiele sehr kurzfristig terminiert werden und sich dadurch die Planung, speziell für die Auswärtspartien, schwierig gestaltet. Der NOFV reagierte auf die Kritik und erklärte, dass man von den überregionalen Ansetzungen von Bundesliga bis 3. Liga abhängig sei und verwies auf notwendige Absprachen mit der Polizei und dem Fernsehen.

Die Spieltage 13 bis 16 sollen laut Angaben des Verbandes nun am kommenden Dienstag terminiert werden. Für Erfurt betrifft das dann die Heimspiele gegen den BFC Dynamo und Hertha BSC II, sowie die Auswärtsbegegnungen in Luckenwalde und bei Viktoria Berlin.

