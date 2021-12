Felix Brügmann über FC Carl Zeiss Jena: „Für Außenstehende war es verwirrend“

Jena. Felix Brügmann trifft am Freitag mit der VSG Altglienicke auf seinen Ex-Verein: So schätzt er den FC Carl Zeiss Jena ein.

Einst lief Felix Brügmann (29) für den FC Carl Zeiss Jena in der dritten Liga auf. Nun steht er bei der VSG Altglienicke unter Vertrag, die die Jenaer am Freitagabend empfängt (Anstoß 19 Uhr).

Vor dem Hinspiel hatten Sie Probleme auf der Anreise, kamen zu spät ins Tageshotel, wo es zunächst kein Essen mehr gab. Dennoch hat Ihr Team mit 2:1 gewonnen. Gibt es diesmal wieder kein Mittagessen?

Das lässt sich so nicht noch einmal wiederholen. Aber die Jenaer sollten genügend Zeit einplanen. Freitags kann es nicht nur auf der A9 dauern, sondern auch hier im Berliner Stadtverkehr.

„Das Coole in dieser Saison ist die Spannung“

Wie ist die Lage bei Ihrem Team?

Weder gut, noch schlecht. Wir haben zuletzt wieder gepunktet, sind als Sechster nicht abgeschlagen, aber auch nicht erster Verfolger. Das Coole in dieser Saison ist die Spannung. Lange war der Berliner AK vorn, jetzt der BFC. Wenn wir unsere Punkte einfahren, kann es sein, dass wir heiß ins Rennen reinrutschen. Wir brauchen nicht drumherumzureden: Das Spiel gegen Jena wird sehr interessant.

Haben Sie die Entwicklungen in Jena beobachtet?

Für Außenstehende war es verwirrend, dass sie Kunert beurlaubt haben. So schlecht stand der Klub nicht da. Nach einem Trainerwechsel kann alles gut werden, aber es kann auch Umstellungsprobleme geben. Das war so in Jena, konnte man aber schnell auffangen. Ich habe mir das Spiel gegen den BAK angeschaut. Wie schon gegen uns im Hinspiel hat Jena einen sehr guten Ball gespielt. Das ist gut anzuschauen. Ich sehe Jena als eine der stärkeren Mannschaften von den starken Mannschaften.

Wird Altglienicke den FC Carl Zeiss wieder auskontern?

Also spielen Sie wieder auf Konter?

Wir haben unsere Spielphilosophie. Ich glaube nicht, dass wir mauern werden, sondern werden mit breiter Brust auftreten. Gegen die starken Teams haben wir immer gut ausgeschaut und haben die Punkte eher gegen vermeintlich schwächere Gegner liegengelassen. Wir haben Respekt, aber keine Angst.

Wie sind Sie persönlich gerade drauf?

Die Bilanz ist mit sieben Toren okay, aber entspricht nicht meinen Ansprüchen. Ich habe gegen Rathenow und Chemie Leipzig getroffen, bin gerade sehr gut drauf. Lange genug bin ich Stürmer: Es gibt Zeiten, da läuft es super, in anderen nicht.

Haben Sie noch besondere Emotionen gegen Jena? Oder ist der Ärger beim Abschied unter Lukas Kwasniok vergessen?

Etwas besonderes ist es auf jeden Fall. Ich war zwar nur ein gutes Jahr da, aber es war intensiv. Ich bin dem Verein dankbar für die damalige Möglichkeit unter Herrn Zimmermann. Wie es sich entwickelt hat, war brisant – schade, wie der Abgang gelaufen ist, aber es scheint leider in diesem Geschäft dazuzugehören. Ich freue mich auf das Duell und hoffe, dass die Witterung es zulässt, einen guten Ball zu spielen.