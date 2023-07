Kopf-an-Kopf-Rennen bei Abstimmung: Spieler der Saison des FC Carl Zeiss Jena mitwählen

Jena. Zur Halbzeit der Spielerwahl zeichnen sich die Favoriten ab: Wer aktuell die besten Chancen auf den begehrten Titel hat.

Noch bis Ende Juli haben die Fans des FC Carl Zeiss Jena die Gelegenheit, den Spieler der Saison 2022/23 zu wählen. Ein Blick auf den Zwischenstand zeigt: Es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mehreren aussichtsreichen Kandidaten an.

Bei den Zeitungslesern liefern sich drei Spieler ein knappes Rennen um den Spitzenplatz. Neben Torhüter Kevin Kunz kämpfen Vorjahressieger Maximilian Krauß und Spielmacher Justin Petermann um den Spitzenplatz. Auch Bastian Strietzel und Lukas Lämmel haben sich viele Sympathien erspielt.

Auch die Trainer geben ihre Stimme ab

Das Ergebnis der Zeitungsabstimmung, die am 25. Juli endet, bildet ein Drittel der Stimmen für die Gesamtwertung. Die Stadionbesucher und die Mitglieder des Fanforum steuern mit ihrem Ergebnis das zweite Drittel bei. Die Meinung der Trainer und der Vereinsoffiziellen bildet die dritte Säule.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, dass diese Umfrage zu einer echten FCC-Tradition geworden ist und wir nun bereits zum 20. Mal den Spieler der Saison ehren dürfen“, sagt Stefan Meißner vom Supporters Club. Im Jahr 2003 war Torhüter Tino Berbig der Premieren­sieger – damals spielten die Jenaer in der Oberliga, der damaligen vierten Spielklasse. Ob diesmal tatsächlich wieder ein Keeper gewinnt? Noch bleibt Zeit, sich an der Abstimmung zu beteiligen.

Wer hat den Titel Spieler der Saison am meisten verdient? Leserinnen und Leser können im Abstimmungsmodul in diesem Beitrag ihre Stimme abgeben. Der Gewinner wird bei einem Heimspiel in der neuen Saison geehrt.

Weitere Beiträge über den FC Carl Zeiss Jena:

• Nordostdeutscher Fußballverband erhöht mögliche Geldstrafen für Regionalligisten drastisch

• Warum die Spieler des FC Carl Zeiss Jena auf dem Trainingsplatz Zumba tanzen

• René Klingbeil setzt in Testspielen besondere Anreize

• Schneller Einsatz im Ernst-Abbe-Sportfeld: Team verlegt wieselflink den neuen Rasen