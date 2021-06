Letztes Trikot für René Eckardt: Ausstand mit Pokalfinale beim FC Carl Zeiss Jena

Jena. FC Carl Zeiss Jena läuft ganz in Weiß gegen den FC An der Fahner Höhe auf: Wird es ein versöhnlicher Abschied für René Eckardt?

Das letzte Trikot für den scheidenden Jenaer Mannschaftskapitän wird ein weißes sein. Am Mittwochabend läuft René Eckardt zum letzten Mal für den FC Carl Zeiss Jena auf. Im Thüringenpokal-Finale in Meuselwitz heißt der Gegner FC An der Fahner Höhe – zugleich spielt Eckardt damit in seinem künftigen Heimstadion, schließlich wechselt er am Donnerstag zum Regionalliga-Konkurrenten ZFC Meuselwitz.

Der 31-Jährige hatte sich im Jahr 1998 dem FC Carl Zeiss Jena angeschlossen. Vom SV Lobeda 77 ging Eckardt zum FCC, durchlief alle Altersklassen und stieg 2008 in die erste Mannschaft auf. Trainer René van Eck gab ihm am 19. Oktober 2008 gegen die SG Dynamo Dresden die erste Einsatzchance (0:0). Weitere 305 Pflichtspiele für die erste Männermannschaft folgten, in denen er 35 Tore erzielte. Gelingt im 307. Spiel noch ein weiteres?

Ein bisschen Aberglaube zum Finalspiel

Zum Abschluss hat Eckardt noch einmal die Chance, den Thüringenpokal nach Jena zu holen. Am Dienstag haben sie in Jena für Eckardt wie für jeden Spieler im Kader zwei weiße Trikots vorbereitet, um für die Partie gerüstet zu sein. Die Brust ziert der Name der gleichen Baufirma wie im vergangenen Jahr zum Pokalfinale – das hatte Glück gegen den Oberligisten Martinroda gebracht, den die Jenaer nach einem Fehlstart deutlich mit 8:2 besiegt hatten.

Die Finalpartie in Meuselwitz dürfen jeweils bis zu 400 Fans aus beiden Lagern verfolgen. Die Tageskassen öffnen nicht, obwohl der Vorverkauf schleppend lief, wie die Jenaer berichten. Wer hofft, das letzte Trikot von Eckardt zu ergattern, wird enttäuscht. Der Kapitän kündigte an, dies dem FCC-Fußballmuseum zur Verfügung zu stellen, das nach dem Stadionumbau im sanierten T-Gebäude eröffnen soll.

Das Pokalfinale zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC An der Fahner Höhe, der den FC Thüringen Jena im Halbfinale mit 3:2 besiegt hatte, wird um 18 Uhr angepfiffen: Unser Vorabbericht – Jenas Trainer Dirk Kunert geht gehandicapt ins Spiel.

