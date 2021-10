Mitgliederversammlung des FC Carl Zeiss Jena: PCR-Test für Ungeimpfte notwendig

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena wählt für die Mitgliederversammlung am Samstag die 3G-plus-Regel. Das sind die Folgen.

Nicht nur beim Stadionbesuch setzt der FC Carl Zeiss Jena künftig auf die Regelung „3G plus“, sondern auch bei der Mitgliederversammlung. Diese findet am Sonnabend, 9. Oktober, in der Mensa an der Carl-Zeiss-Promenade statt.

Demnach haben Geimpfte oder Genesene nur mit Nachweis Eintritt zur Veranstaltung. Andere Gäste müssen ein Testergebnis vorlegen. Und zwar entweder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) oder einen PCR-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt). Ein normaler Schnelltest reicht als Nachweis nicht aus.

Verein muss Teilnehmerzahl nicht begrenzen

Im Gegenzug muss der Verein nicht die Zahl der Teilnehmer beschränken. Auch Maskenpflicht besteht bei der Veranstaltung nicht. „Uns war nach den coronabedingten Terminverschiebungen wichtig, die Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung an einem wetterunabhängigen Veranstaltungsort komplett ohne hygienebedingte Einschränkungen und Kapazitätsbegrenzungen sicher durchführen zu können, weshalb 3G leider keine praktikable Lösung darstellt“, sagt Vereinspräsident Klaus Berka.

Bei der 3G-Regelung hätte das Gesundheitsamt der Stadt eine Höchstzahl von Teilnehmern festgelegt. „Wir wollen und müssen aber jedem Mitglied, das am Einlass steht und an der Mitgliederversammlung teilnehmen möchte, dies auch ermöglichen können“, sagt Berka. Für Vereinsmitglieder biete der FC Carl Zeiss deshalb am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr im VIP-Zelt am Stadion eine subventionierte, kostenpflichtige Pooltestung an.

Nachweise zur Mitgliederversammlung mitbringen

Beginn der Mitgliederversammlung am Samstag, 9. Oktober, ist 10 Uhr. Ab 9 Uhr beginnt der Einlass. Die teilnehmenden Vereinsmitglieder werden gebeten, die entsprechenden Nachweise sowie ihren Personalausweis bei sich zu tragen. Bei Vereinsmitgliedern, die ihren Mitgliedsausweis nicht zur Hand haben, genügt anstelle der FCC-Card auch die Vorlage des Personalausweises, teilte der Fußball-Regionalligist mit.

