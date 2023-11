Nach geschmähter Thüringer Bratwurst entbrennt Debatte: Wo gibt es die beste Stadionwurst?

Jena. Ein Fußballexperte hat mit seiner Abneigung gegen die Thüringer Bratwurst eine Diskussion ausgelöst: Nun unterbreitet er einen versöhnlichen Vorschlag.

Die von Philipp Köster im Podcast „Zeigler & Köster“ vorgestellte Bratwurst-Rangliste legte den Grundstein für leidenschaftliche Diskussionen. Bei Facebook hinterließen viele Leserinnen und Leser einen Kommentar – und auch Philipp Köster und Arnd Zeigler widmen sich in der neuen Podcastfolge wieder dem Thema.

Der Chefredakteur der Zeitschrift 11Freunde, Philipp Köster, hatte in der vorherigen Folge gesagt, dass die Westfälische Bratwurst klar die Plätze ein bis drei in der Rangliste einnimmt. „Diese westdeutschen gebrühten Leichenfinger kann man gar nicht als Bratwurst bezeichnen“, schreibt daraufhin Karsten Gruschka auf der OTZ-Facebook-Seite.

Leidenschaftliche Diskussion in sozialen Netzwerken

Danilo Alves stellt fest: „Im Großen und Ganzen schmecken die Thüringer Bratwürste am besten, egal aus welchem Thüringer Ort sie kommen.“ Die Nürnberger seien auch nicht verkehrt, die Coburger finde er ebenso lecker. „Selbst in Dortmund hat mir die Wurst geschmeckt, die komplett anders ist. Man muss sich drauf einlassen und tolerant sein in den Regionen.“

Marcel Liebenow wirbt für die Südthüringer Würste. „Es handelt sich ja leider auch nur südlich des Rennsteigs um die echte ‘Thüringer Bratwurst’“, schreibt er bei Facebook. Dem schließt sich Philipp Krug an: „Ostthüringen hat keine guten Bratwürste.“

Nicht jedem schmeckt die Bratwurst bei Spielen des FC Carl Zeiss Jena

Auch die Wurst im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena, hergestellt von EWU in Serba (Saale-Holzland-Kreis), bekommt ihr Fett weg. Manche wünschen sich lieber Apoldaer, andere die Würste aus Bucha, während einige auf EWU schwören – Geschmackssache halt.

„Mich haste schön mit reingezogen. Du bringst mich in Verruf. Ich esse gern mal eine Thüringer“, sagt Arnd Zeigler in der neuen Podcastfolge zu Köster. „Bratwürste müssen innen ein bisschen grob und außen etwas krustig sein.“ Köster schlägt vor, mal auf Osttour zu gehen, nach Erfurt und ins Jenaer Paradies zu fahren und dort natürlich die Thüringer Rostbratwurst zu verkosten. Hier hat Zeigler schon mal die Nase vorn, schließlich kommt er im März 2024 mit seiner Tour „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – live“ nach Thüringen.

Mit alter Legende aufgeräumt

Ein Hörer räumt noch mit der von Köster verbreiteten Legende auf, dass die Thüringer die Bratwurst erfunden haben. Würste haben bereits die alten Griechen gebraten. „Wir haben nachgewiesen, der Thüringer lügt“, sagt Köster augenzwinkernd. Klingt nach: Fortsetzung im „Thüringer-Gate“ folgt!

