Nach Klingbeil-Rauswurf beim FC Carl Zeiss Jena: Erste Fans fordern Rücktritt von Clubführung

Jena Das Echo auf die Trainerentscheidung in Jena fällt wütend aus: Was Anhänger des Clubs in sozialen Netzwerken schreiben.

Wie reagieren die Fans auf die überraschende Nachricht beim FC Carl Zeiss Jena, dass das Trainerteam um René Klingbeil gehen muss? Unter der Mitteilung des Clubs bei Facebook reagieren die meisten Nutzer wütend oder traurig. Erste Rücktrittsforderungen werden laut.

„Die drei Jungs haben zu uns gepasst. Vollkommen unnötige Entscheidung und richtig teuer. Das verschafft uns keine Punkte. Stefan Böger analysiert die Hinrunde und schafft sich seine Aufgaben. Hervorragend. Kein Geld für einen Knipser, aber überall gute Ratschläge geben“, schreibt Marcus Kögler. Hans-Jürgen Kaupert hingegen freut sich: „Längst überfällige Entscheidung, Bravo!“

„Keine mentale Entwicklung gezeigt, zum Mittelmaß transformiert“

Marcus Weber meint: „Basierend auf den Ergebnissen und dem Auftreten der Mannschaft in der Hinrunde eine konsequente Entscheidung. Die Mannschaft wurde letztes Jahr Zweiter, punktuell verstärkt und hat sich nicht weiterentwickelt.“ Denny Just lobt die Entscheidung: „In zwölf Monaten keine mentale Entwicklung gezeigt, zum Mittelmaß transformiert“, schreibt er. Für Michael Preuß war es die „absolut richtige Entscheidung zum absolut falschen Zeitpunkt“.

Sebastian Horn kommt zu einem anderen Ergebnis in seiner Bewertung. „Absolut unverständlich und in meinen Augen eine katastrophale Entscheidung“, schreibt er. „Der Aufstieg ist in dieser Saison sowieso nicht mehr erreichbar, da bringt auch ein Trainerwechsel nichts. Abgesehen davon sind das auch wieder unnötige Kosten, die gestemmt werden müssen. Fazit: ganz klare Fehlentscheidung!“

Rücktrittsforderungen gegen Geschäftsführer, Sportdirektor und Gremien

Einige Fans fordern nach der Entscheidung personelle Konsequenzen in Clubführung und beim Sportdirektor Stefan Böger. „War doch klar, dass der Böger nur Unruhe rein bringt. Wieder kein Jahr ohne Trainerwechsel. Die Vereinsführung kann gleich mitgehen: Böger raus!“ schreibt Tino Hesse. Und Nico Rebenack wird deutlich: Die Clubführung wirtschafte „diesen Verein verstetigt in die Bedeutungslosigkeit durch größtmögliche Inkompetenz. Hauptsache von nachhaltigen Konzepten labern und seit Jahren den Verein wirtschaftlich ruinieren.“ Thomas Küster nimmt Geschäftsführer Patrick Widera in die Pflicht. „Anstelle der genannten Personalien sollte vielleicht einmal die Geschäftsführung ihre Arbeit genauer unter die Lupe nehmen!“

Ronny Hildebrandt ist enttäuscht: „Das hochgelobte Zukunftskonzept wird mal wieder komplett zerschossen – heißt also mal wieder ein kompletter Neuanfang in der nächsten Saison, macht einfach kein Spaß mehr.“ Und Torsten Trabert hätte das Geld für das entlassene Trainerteam lieber in einen Stürmer investiert. „Die Spieler sollten sich mal hinterfragen, warum es nur für vierte Liga reicht.“

