Neues Stadion für FC Carl Zeiss Jena: Dachbau mit Verzug

Jena. Im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena haben Bauarbeiter den ersten Teil der Dachkonstruktion an der Nordtribüne installiert. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten.

Riesige weiße Stahlgestelle hängen an einem Autokran und schweben zur neuen Nordtribüne. Bauarbeiter montieren die Dachträger und setzen damit am Dienstag ein sichtbares Zeichen: Der Bau der Tribüne schreitet voran.

Allerdings, so sagt es Andreas Kuhn als Geschäftsführer der EAS Betriebsgesellschaft, kommt der Dachbau nicht so schnell voran wie einst kalkuliert. Die niedrigen Temperaturen erschweren die Montagearbeiten. „Oft sind die Witterungsbedingungen erst ab späten Vormittag tauglich.“ Ein Bautrupp montiert die Träger zunächst am Boden, bevor sie auf das Bauwerk gehoben und mit der bereits angebauten Rückkonstruktion verbunden werden.

Dach wird mit Flutlicht, Lautsprechern und Solarzellen versehen

Zu einem vollständigen Dach ist es noch ein weiter Weg. Sind alle Träger installiert, folgt der Bau der Dachentwässerung. Danach wird das Dach mit Trapez­blechen geschlossen. Doch die schwierige Liefersituation dieser Bauteile bereitet Probleme, wie Kuhn erläutert. Der technische Ausbau mit Flutlichtscheinwerfern, Lautsprechern und anderen Elektro­anlagen soll im Anschluss erfolgen. Auf dem Dach werden auch Photovoltaikanlagen ausgelegt.

„Parallel dazu läuft der Ausbau der Kioske und Toilettenanlagen“, sagt Kuhn, der in dieser Woche mit den beteiligten Planern den weiteren Bauablauf und den Zeitplan abstimmen will. Es deutet sich an, dass der geplante Fertigstellungstermin im Februar aufgrund der Lieferengpässe nicht zu halten ist. Ursprünglich sollten die Fans des FC Carl Zeiss Jena die Nordtribüne im März erstmals nutzen können. Nahziel ist nun zunächst, bis Weihnachten alle Dachträger zu installieren, sofern das Wetter mitspielt.

LED-Lichter für Leuchteffekte in der Membran

Vor einer Freigabe der Tribüne müssen auch die Außenanlagen komplett fertiggestellt sein – ein harter Winter könnte auch diesen Bauabschnitt verzögern. Erst danach kann eine Spezialfirma die Membranfassade installieren. Diese werde aber bereits im Werk vormontiert, so dass der Einbau vor Ort innerhalb einer Woche erfolgt, erläutert Kuhn. Jene Fassade enthält LED-Lichter für Leuchteffekte. Zu sehen sein werden diese aber erst, wenn der komplette Stadionbau abgeschlossen ist.

Die Nordtribüne nimmt künftig bei den Spielen des FC Carl Zeiss Jena 4450 Zuschauer – zum größten Teil auf Stehplätzen – auf. Rollstuhlfahrer erhalten einen ebenerdig erreichbaren separaten Bereich direkt angrenzend an den Fanblock.

