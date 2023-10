Pech beim Aufwärmen: Was Joel Richter vom FC Carl Zeiss Jena passiert ist

Jena. Ein Mittelfeldspieler musste gegen Chemie Leipzig kurzfristig passen. Warum der Trainer alle andere Spieler auf der Bank noch am Sonntag zum Training bat.

Traurig saß Joel Richter auf der Bank. Er stand schon auf dem elektronischen Spielprotokoll für die Startelf und sollte für den FC Carl Zeiss Jena im rechten Mittelfeld gegen die BSG Chemie Leipzig auflaufen, aber musste kurzfristig passen.

„Beim Schießen ist es in den Oberschenkel gefahren“, sagt der 24-Jährige, der seinem Trainer René Klingbeil signalisiert hat, dass er nicht mit voller Kraft zur Verfügung steht. „Das finde ich gut, dass er sich gemeldet hat. Das war eine ehrliche Einschätzung“, sagt der Trainer, der daraufhin Ken Gipson aufs Feld schickte.

Am Freitag geht es gegen seinen Ex-Verein Berliner AK

Richter hingegen setzte aus – auch in der Hoffnung, sich keine schlimmere Blessur zuzuziehen. Mit etwas Glück reicht es für einen Einsatz gegen den Berliner AK am Freitagabend, zumal Richter in der vergangenen Spielzeit noch für den Hauptstadtclub aufgelaufen war. Am Montag jedenfalls bereitete die Zerrung Klingbeil zufolge dem Außenbahnspieler noch Probleme.

Einen besonderen Plan hatte der Trainer am Sonntag nach dem Spiel verfolgt. Klingbeil schickte alle Spieler, die weniger als 45 Minuten zum Einsatz gekommen waren, direkt nach der Partie auf den Trainingsplatz. Dort absolvierten sie unter anderem Tempoläufe. „Das war schon vorher abgesprochen, so dass alle gemeinsam am Montag regenerieren können“, sagt der Trainer, der keine Pause am Feiertag plant. Aufgrund der kurzen Woche bis zum Auswärtsspiel am Freitagabend zieht das FCC-Team durch: Besteht doch die Chance, im Poststadion den vierten Punktspielsieg in Folge einzufahren.

