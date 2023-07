Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock: Trainer Gerber wechselt den Sieg ein

Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden.

Trainer Fabian Gerber bewies ein glückliches Händchen und hat gleich zum Saisonstart den Sieg eingewechselt. Als sich die 6084 Zuschauer im Steigerwaldstadion auf eine zähe Schlussviertelstunde gegen den FC Hansa Rostock II einstellten, schlugen zwei gerade erst eingewechselte Spieler zu. Neuzugang Maximilian Pronichev traf per Kopf zur erlösenden Führung (75.), dann stellte Kay Seidemann nur 60 Sekunden später die Weichen auf Sieg – und verwandelte die Arena in ein Tollhaus.

In der Erfurter Startelf standen drei im Sommer verpflichtete Akteure. In der Innenverteidigung durften wie erwartet Kwabe Schulz und Lucas Zeller von Beginn an ran, in der Offensive stand der aus Cottbus gekommene Malcolm Badu auf dem Rasen. Derweil musste Trainer Fabian Gerber in der Defensive zwangsweise einen Tausch vornehmen. Für den verletzten Ben-Luca Moritz spielte Robbie Felßberg in der rechten Verteidigung.

Trainer Gerber mit glücklichem Händchen

Rostocks junge Truppe trat mit prominenter Unterstützung an. Im Angriff stand Pascal Breier im Aufgebot, der einst für Hansa, Stuttgart II und Großaspach auf 264 Drittligaeinsätze kam. Die Gäste waren auch alles andere als gewillt, sich nur in der eigenen Hälfte zu verstecken und setzten auf die Taktik der Nadelstiche.

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

FC Rot-Weiß Erfurt gegen Hansa Rostock II - Die Bilder vom Heimsieg im Steigerwaldstadion Der FC Rot-Weiß Erfurt hat durch zwei späte Tore von Pronichev und Seidemann gegen Rostock II mit 2:0 gewonnen. Beide waren nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden. Foto: Sascha Fromm

Für Erfurt begann die Partie derweil mit einer Schrecksekunde. Als sich Rot-Weiß schon nach drei Minuten die erste Chance erarbeitete, blieb Romarjo Hajrulla nach einer Flanke von Caniggia Elva am Boden liegen und musste behandelt werden. Aber der Erfurter Angreifer war wenig später zurück. Dafür musste nach 36 Minuten Till Schwarz nach einem Zusammenprall runter und wurde durch Daniel Muteba ersetzt.

Zähe erste Hälfte vor über 6000 Zuschauer im Steigerwaldstadion

Überhaupt begann das neue Spieljahr für Erfurt eher zäh. Rostocks Reserve erwies sich als ein ziemlich unbequemer Gegner, der kompakt auftrat und kaum Chancen zuließ. Als sich Felßberg einmal über rechts behauptete, fand sein in den Strafraum gespielter Ball aber keinen Abnehmer (18.). Rot Weiß hatte zwar mehr Ballbesitz, jedoch war in der ersten Hälfte zu wenig Tempo, um die Hansa-Defensive entscheidend auszuhebeln.

Nach dem Wechsel startete der Gastgeber deutlich druckvoller. Nach 52 Minuten waren endlich alle hellwach in der Arena. Erst prüfte Sidny Cabral den Rostocker Torhüter, im Nachschuss scheiterte Schulz, dann forderten die Fans gleich zweimal einen Handelfmeter – vergeblich. Als schließlich die Zeit davonlief, brachte Trainer Geber mit Neuzugang Maximilian Pronichev und Kay Seidemann zwei frische Kräfte – und stellte damit die Weichen auf Sieg.

Mehr zum Thema:

Regionalliga im Livestream: Funke Medien Thüringen überträgt 20 Partien