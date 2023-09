Rot-Weiß-Fanrat veröffentlicht zum Erfurter Meuselwitz-Spiel erstmals Magazin „1966er“

Erfurt. Zum Spiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Meuselwitz erscheint das erste Fan-Magazin „1966er“. Das neue Format will dem gesamten Verein eine Bühne geben.

Die Premiere steigt erst nach dem Schlusspfiff. Der Fanrat des FC Rot-Weiß Erfurt bringt nach dem Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz am kommenden Samstag – an den Stadiontoren sozusagen für den Nachhauseweg – die erste Aufgabe des Fanmagazins „1966er“ an die Öffentlichkeit. Das 70 Seiten starke Heft, dass in Zukunft pro Saison zweimal erscheinen soll, wird alle Facetten des Clubs beleuchten.

„So etwas hat es noch nie gegeben. Wir wollen damit nicht nur der ersten Mannschaft, sondern auch dem Nachwuchs und dem gesamten Club eine Bühne geben und aus dem Vereinsleben berichten“, sagt Michael Kummer vom Erfurter Fanrat. Unterstützt wird das Projekt vom Verein und der Rot-Weiß Fußball GmbH. Die Erstauflage ist mit 1000 Exemplaren limitiert.

Zwar habe es schon einmal Anfang der 1980er-Jahre ein Rot-Weiß-Heft gegeben, sagte Kummer. Aber damals gab es nur Informationen zur Oberligamannschaft. Im neuen Magazin werden nun auch die Talente – von der U 9 bis zu den Regionalliga-Junioren – vorgestellt. Zudem kommt Frank Tanne als pädagogischer Leiter der Nachwuchsakademie ebenso zu Wort wie Schiedsrichter Daniel Bartnitzki, der als Erfurter Referee schon den Aufstieg in die 3. Liga (als Assistent sogar in die 2. Liga) geschafft hat.

Mit dem Magazin will der Fanrat dem Club etwas zurückgeben. Die Erlöse sollen für den Nachwuchs und die Mitgliederbetreuung des Vereins gleichermaßen verwendet werden. Kummer hofft, dass 10.000 bis 20.000 Euro zusammenkommen. Die zweite Ausgabe des Magazins soll übrigens im März erscheinen. Dann in weiß – und so die Vereinsfarben komplett machen.

