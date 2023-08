Sahnetag: In dieser Szene trifft Michael Seaton nur den Pfosten, bereitet damit aber das 2:0 durch Caniggia Elva vor. Zuvor traf der Jamaikaner selbst zum 1:0 und legte später das 3:1 nach. Am Ende stürmte der FC Rot-Weiß mit dem 4:1-Heimsieg gegen Zwickau zurück an die Regionalliga-Tabellenspitze.