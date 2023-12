Serie des FC Carl Zeiss Jena endet im Traditionsduell

Jena Das erste Gegentor nach sieben Pflichtspielen und kein Glück im Angriff - die Thüringer verlieren zuhause gegen den Chemnitzer FC. Das Spiel im Schnellcheck:

Fazit: Dem FC Carl Zeiss Jena wird seine Abschlussschwäche zum Verhängnis. Weil zudem die Hintermannschaft in der 56. Minute schläft, verlieren die Saalestädter das Traditionsduell der Fußball-Regionalliga am Samstag zuhause gegen den Chemnitzer FC mit 0:1. Damit gehen gleich zwei Serien zu Ende: neun Pflichtspiele ohne Niederlage und sieben ohne Gegentor. Das hatten sich die Thüringer anders vorgestellt.

Spielverlauf: In den Anfangsminuten sorgten insbesondere Standards für Gefahr. Zunächst war es Robert Zickert, der nach einem Eckball per Kopf das Außennetz des Jenaer Tores traf (3. Minute). Danach war Jena-Kapitän Bastian Strietzel bei einem FCC-Eckball mit der Hacke am Spielgerät, das CFC-Keeper Chemnitz David Wunsch noch über den Querbalken lenken konnte. Ansonsten waren beide Mannschaften in der Anfangsphase auf Sicherheit bedacht. Die Jenaer wollten auch das achte Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor absolvieren. Chemnitz stärkte nach dem 2:7-Debakel bei Rot-Weiß Erfurt die Defensive.

In der 28. Minute prüfte Jenas Maximilian Krauß CFC-Torhüter Wunsch nach feiner Einzelleistung. Der FC Carl Zeiss war jetzt besser im Spiel als die Gäste aus Sachsen und drängte auf die Führung. Die blieb aber auch Pasqual Verkamp verwehrt, dessen Schussversuche mehrfach geblockt wurden (30.). Glück hatten die Thüringer wenig später, als ein Freistoß aus knapp 20 Metern von Leon Damer am Pfosten landete (38.).

Auffällig: Schiedsrichter Florian Markhoff zeigte viele Gelbe Karten. In den ersten 45 Minuten waren es insgesamt fünf, zwei für Jena und drei für Chemnitz. Das Traditionsduell war eben rassig und endete in der ersten Halbzeit ohne Tore - wie schon das Hinspiel zum Saisonauftakt.

Den zweiten Abschnitt im ersten Rückrundenspiel begannen beide Mannschaften vor 4748 Zuschauern unverändert. Zunächst neutralisierten sich beide Teams, doch dann schien die FCC-Hintermannschaft ein kurzes Nickerchen eingelegt zu haben. Die Chemnitzer kombinierten sich unbedrängt durch die Zeiss-Defensive und Dejan Bozic musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Die Führung für die Gäste (56.).

Der FC Carl Zeiss wachte jetzt auf und hatte durch Elias Löder (58./59.) umgehend die Chance auf den Ausgleich. Doch erst scheiterte Jenas bester Torjäger per Kopf an Wunsch, dann schob er das Spielgerät neben das Tor. So mussten die Gastgeber einem Rückstand hinterherlaufen. FCC-Coach René Klingbeil reagierte sofort, brachte Jan Dahlke für Verkamp (60.).

Der FCC rannte jetzt weiter wütend an und drückte den CFC in die eigene Hälfte. Nach einem Eckball klärte Wunsch einmal mehr in höchster Not, der Ball war von einem eigenen Mann gekommen (67.). Klingbeil brachte mit Joshua Endres und Max Grimm weitere Offensivkräfte, was den Chemnitzern aber natürlich auch mehr Räume eröffnete. Der CFC war in dieser Phase teilweise näher am 2:0 als Jena am Ausgleich. Im Angriff fehlte es den Hausherren weiter an der nötigen Präzision.

Auch die Schlussoffensive blieb unbelohnt. Der FC Carl Zeiss versuchte zwar noch einmal alles, aber immer wieder verhinderte ein Chemnitzer Bein oder Kopf den Ausgleich. So endete die Serie der Thüringer von neun Pflichtspielen ohne Niederlage.

Tor: 0:1 Bozic (56.).

Startaufstellungen:

FC Carl Zeiss Jena: Kunz - Hehne, Halili, Strietzel, Butzen - Lämmel, Schau - Krauß, Löder, Gipson - Verkamp.

Chemnitzer FC: Wunsch - Lihsek, Zickert, Erlbeck, Wolter - T. Müller, Eppendorfer, Ampadu - Mensah, Bozic, Damer.

Schweigen gegen Investorendeal: Auch bei den Jenaer und Chemnitzer Ultra-Fans kommt der beschlossene Deal der DFL mit einem Investor nicht gut an. Bei beiden Fan-Lagern waren entsprechende Banner gegen den Einstieg zu lesen. Zudem schwiegen die Anhänger die ersten zwölf Minuten der Partie, bevor sie ihren Unmut gegen die DFL lautstark kundtaten. Danach wurden die Teams wie gewohnt unterstützt.

Das nächste Spiel: Ist für den FC Carl Zeiss gleichzeitig das letzte Spiel des Jahres 2023. Das Nachholspiel gegen den FSV Zwickau steigt am Dienstag im Ernst-Abbe-Sportfeld ab 19 Uhr.