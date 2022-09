So kommen Fans des FC Carl Zeiss Jena an Tickets fürs Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena bekommt 2000 Karten fürs Thüringenderby in Erfurt: So werden sie vergeben.

Der FC Carl Zeiss Jena will die Gästekarten fürs Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt (18. September in Erfurt, Anstoß 16 Uhr) an Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder verkaufen. 1400 Stehplatz- und 600 Sitzplatztickets stehen bereit.

„Trotz der Anzahl, die die Kontingente bei anderen Auswärtsspielen deutlich übertrifft, wird dies wohl leider nicht ausreichen, um alle Kartenwünsche befriedigen zu können“, sagt Klubsprecher Andreas Trautmann. „Wir bitten um Verständnis, dass vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Gästekarten und einer deutlich größeren Anzahl von Dauerkartenbesitzern und FCC-Vereinsmitgliedern keine Lösung möglich ist, die allen gleichermaßen ein Ticket garantiert.“

Dank an die Inhaber von Dauerkarten

Der Verein hat sich ein Prozedere überlegt, das besonders den Dauerkartenbesitzern zugute kommt. Als Hintergrund nennt der Regionalligist, dass diese dem Klub gerade in den von Corona und Geisterspielen geprägten Jahren mit Rückzahlungsverzichten geholfen haben.

Der FC Carl Zeiss bietet Dauerkarteninhabern je ein Ticket von Mittwoch, 7. September, um 17 Uhr bis Donnerstag, 8. September, um 24 Uhr im Onlineshop an. Abgeholt werden müssen die Karten im Fanshop im Ernst-Abbe-Sportfeld oder am Freitag ab 17 Uhr beim Heimspiel gegen Germania Halberstadt an zwei Abholkassen am Eingang Stadtrodaer Straße. Das Ticketcenter im Stadion wird neben den normalen Öffnungszeiten am Mittwoch, 14. September, zusätzlich auch von 16 bis 20 Uhr für die Abholung der Derbytickets geöffnet sein.

So haben die Vereinsmitglieder eine Chance, an Eintrittskarten zu kommen

Am Freitag, 6. September, ab 17 Uhr kommen für die Restkarten die Vereins­mitglieder zum Zuge. Sie erhalten gegen Barzahlung ein Ticket an den Sonderkassen an der Stadtrodaer Straße.

Gastgeber Rot-Weiß Erfurt vermeldet einen guten Verlauf des Ticketverkaufs für die Heimblöcke. Die Stehplätze fürs Derby sind bereits komplett ausverkauft. Die letzten Sitzplatzkarten gehen gerade in den Verkauf. Das Steigerwaldstadion hat eine Kapazität von 18.500 Plätzen.

Neue Stühle und Bauverzug im Ernst-Abbe-Sportfeld

So will sich Vasileios Dedidis für mehr Spielzeit beim FC Carl Zeiss Jena anbieten