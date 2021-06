Spielplan für Regionalliga: Hammerprogramm für FC Carl Zeiss Jena zum Auftakt

Der FC Carl Zeiss Jena startet am vierten Juli-Wochenende in die Saison.

Jena. Der Nordostdeutsche Fußballverband hat den Spielplan für die Regionalliga Nordost veröffentlicht. So spielt der FC Carl Zeiss Jena.

Der FC Carl Zeiss Jena hat ein sehr schwieriges Startprogramm in die neue Regionalliga-Saison erwischt. Die Jenaer beginnen auswärts beim Berliner AK, empfangen am Mittwoch darauf die VSG Altglienicke und müssen am dritten Spieltag bei Lok Leipzig antreten. Am vierten Spieltag wartet ein Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus auf den Ostthüringer Regionalligisten.

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat den ersten Saisonspieltag bereits auf den 25. Juli angesetzt. Bislang ist bei Fußball.de nur der Rahmenspielplan gelistet – Spieltermine sind am betreffenden Wochenende von Freitag bis Sonntag möglich.

Drei Anwärter auf Staffelsieg in ersten zwei Wochen

Binnen zwei Wochen müssen die Jenaer gleich gegen drei andere Anwärter auf den Staffelsieg spielen. Dabei hat der FC Carl Zeiss seinen Kader für das neue Spieljahr noch nicht vervollständigt – weitere Zugänge lassen bislang auf sich warten. Außerdem handicapt die in Thüringen noch laufende Pokalserie die Vorbereitung auf die zeitig startende Punktspielsaison.

Der Spielplan der Hinrunde sieht drei Mittwoch-Termine vor. Das letzte Spiel vor Weihnachten soll am 19. Dezember stattfinden. Es handelt sich dann bereits um das dritte Spiel der Rückrunde. Der ZFC Meuselwitz startet mit einem Heimspiel gegen den SV Lichtenberg 47, fährt dann zur zweiten Mannschaft von Hertha BSC und spielt daheim gegen die BSG Chemie Leipzig.

Spielplan im Überblick

Vorläufiger Jenaer Spielplan (Detailansetzung erfolgt später): 25.7. Berliner AK (A), 28.7. Altglienicke (H), 1.8. Lok Leipzig (A), 8.8. Cottbus (H), 15.8. Eilenburg (A), 18.8. Halberstadt (H), 22.8. ZFC Meuselwitz (A), 29.8. Tasmania Berlin (H), 1.9. Babelsberg (A), 12.9. Lichtenberg 47 (H), 19.9. Hertha II (A), 26.9. Chemie Leipzig (H), 3.10. Luckenwalde (A), 17.10. BFC (H), 24.10. Rathenow (A), 31.10. Chemnitzer FC (H), 7.11. Auerbach (H), 21.11. Tennis Borussia Berlin (A), 28.11. Fürstenwalde (H), 5.12. Berliner AK (H), 12.12. Altglienicke (A), 19.12. Lok Leipzig (H)