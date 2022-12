Strafe verhängt: FC Carl Zeiss Jena muss für Fehlverhalten seiner Fans zahlen

Jena. Strafen nach Vorfällen bei den Spielen gegen den BFC Dynamo und die BSG Chemie Leipzig: Was der NOFV in Rechnung stellt.

Während der Bundesligist VfL Wolfsburg für das Abbrennen von Bengalo beim DFB-Pokalspiel in Jena 7000 Euro zahlen muss, kam der FC Carl Zeiss Jena ohne eine separate Geldstrafe davon. Das bestätigte Geschäftsführer Chris Förster auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Sportgerichtsbarkeit des Deutschen Fußball-Bundes stellte demnach das Verfahren wegen des Entzündens von Bengalo und eines Becherwurfes im Hinblick auf die Strafen ein, die das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes in anderen Verfahren verhängt hat. In denen musste der Fußball-Regionalligist in den vergangenen Wochen reichlich Strafe zahlen.

Nordostdeutscher Fußballverband ahndet Vergehen aus zwei Spielen

Die Jenaer wurden zu 8000 Euro Geldstrafe wegen des Verhaltens einiger Anhänger beim Spiel gegen den BFC Dynamo verurteilt. Das Sportgericht ahndete, dass sechs maskierte Jena-Fans in den Innenraum geklettert waren und eingreifende Polizeibeamte angegriffen worden sind. Daraus resultierte ein um 15 Minuten verspäteter Beginn der zweiten Halbzeit, was zur Erhöhung der Strafe auf 6750 Euro fürs Eindringen in den Innenraum führte. Wegen des Abbrennen von sechs Bengalo wurden weitere 1200 Euro fällig. Weil es nicht die erste Strafe in den vergangenen Monaten war, erhöhte der NOFV auf 8000 Euro.

Das Abbrennen von vier pyrotechnischen Erzeugnissen beim Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig und der Wurf eines Gegenstandes in den Innenraum kostete 950 Euro. Beide Strafen hat der FC Carl Zeiss akzeptiert und gezahlt.

