Testspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Chemie Leipzig hier im Livestream

Jena. Am Sonnabend misst sich Jena ab 13 Uhr mit dem Tabellennachbarn aus Leipzig. Hier können Sie das Spiel verfolgen.

29 Jenaer Siege stehen elf Unentschieden und 17 Niederlagen für den FCC gegenüber in den bisher 57 Partien der beiden Mannschaften. Zuletzt gewann im September das Team um Trainer Dirk Kunert in Leipzig mit 2:0. Aktuell steht jedoch Chemie Leipzig mit einem minimal besseren Torverhältnis in der Regionalliga drei Punkte vor Jena.

Das Testspiel des FC Carl Zeiss gegen Chemie Leipzig können Sie hier live verfolgen am Sonnabend ab 13 Uhr:

