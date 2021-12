Thüringens größte Wichtelwerkstatt: Fans des FC Carl Zeiss Jena beglücken Kinder

Jena. Die Fans und Spieler des FC Carl Zeiss Jena lassen sich nicht lumpen – aber auch ein Ex-Spieler schaute im Wichtel-Logistikzentrum in Jena vorbei.

Während der Spielbetrieb für die Regionalliga-Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena am Wochenende ruhte, haben die Fans eine logistische Meisterleistung vollbracht. Über 2000 Geschenke für die Kinder bedürftiger Familien haben sie eingesammelt, sortiert oder gepackt und für die Auslieferung vorbereitet.

„Wir haben vorab bei Tafeln und Jugendhilfe-Einrichtungen in der Region den Bedarf abgefragt“, sagt Marcel Wolf, ein Fan aus der Südkurve und Mitorganisator der Aktion. Über 2000 Pakete werden im Kernland des FC Carl Zeiss Jena, das von Naumburg bis Oberfranken und von Gera bis Südthüringen reicht, benötigt.

Fans und Unternehmen unterstützen die Benefizaktion

Viele Fans folgten dem Aufruf und packten Weihnachtsgeschenke, aber auch Spieler der ersten Mannschaft wichtelten mit. Besonders viele Präsente gingen für Vier- bis Neunjährige ein. Aber auch Unternehmen unterstützten die Aktion. Aus dem Hessischen schickte beispielsweise eine Firma 60 Rollen Geschenkpapier, um zusätzliche Pakete zu schnüren.

Die Geschenke sind nach Altersgruppen sortiert. Foto: Tino Zippel

Die Fans setzten dafür Geldspenden in Spielzeug, Hygieneartikel oder Sportsachen um – und erhielten spontan weitere Hilfe. „Ein Mann sprach mich an, warum ich mit so vielen Spielsachen an der Kasse stehe“, berichtet Wolf. Nachdem er ihm von der Aktion berichtete, habe jener eine ganze Kiste Süßigkeiten spendiert, und eine weitere Frau aus der Warteschlange spontan fünf Euro gespendet.

Dankbar sind die Fans der Sparkassenarena, wo sie das Foyer als Logistikzentrum nutzen durften. „Im vergangenen Jahr hatten wir uns mit der Premiere der Aktion selbst überholt und konnten die Menge der Pakete kaum bewältigen“, sagt Toni Schley. Dies war in der Arena nun besser möglich. Die Regionengruppen der Ultras brachten am Samstag die gesammelten Geschenke nach Jena-Burgau. Auch Ex-Spieler René Eckardt, jetzt in Diensten des ZFC Meuselwitz, schaute vorbei und unterstützte die Aktion.

Zustellung an Einrichtungen erfolgt in dieser Woche

Nach dem Sortieren folgte dort am Wochenende das Zusammenstellen nach dem von den Einrichtungen gemeldeten Bedarf – die Auslieferung soll bis Mitte der Woche erledigt sein. Auf dem Routenplan steht beispielsweise auch die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, an die die Fans 120 Pakete für Kinder von Flüchtlingsfamilien abliefern.

