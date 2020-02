Torhüter Koczor vom FC Carl Zeiss zum 30-Meter-Tor: "Ball für 4 Euro von der Tankstelle"

Warum haben Sie in Magdeburg 0:3 verloren?

Beim ersten Gegentor, ein Kopfball aus fünf Metern, pennen wir. Wir wussten, dass das einzige Mittel von Magdeburg Beck ist. Und der macht zwei Kopfballtore.

Und der zweite Gegentreffer: Müssen Sie einen Freistoß aus gut 30 Metern nicht halten?

Der Ball geht vor mir weg und flattert stark. Das ist ein Ball, der kostet an der Tankstelle vier Euro. Ich wusste, dass sie solche Bälle haben. Leverkusen hat dasselbe Gegentor bekommen.

Wie erklären Sie sich, dass Ihr Team keinen Druck aufs gegnerische Tor ausgeübt hat?

Weil sich 50 Prozent der Mannschaft vor einer Kulisse von 7000 Zuschauern in die Hose geschissen hat. Wer dem Druck von 7000 nicht Stand hält, braucht über den Aufstieg nicht zu reden.

Sie wollten nicht zu den Jena-Fans nach dem Schlusspfiff. Warum?

Wir haben 3000 Zuschauer daheim und null Stimmung. Hier sind 4000 Magdeburger und machen Stimmung wie in Dortmund. Ich wusste, dass unsere Fans uns nur auspfeifen wollen, was ihr gutes Recht ist. Aber jeder von uns weiß, was er falsch gemacht hat.

Haken Sie mit sieben Punkten Rückstand den Aufstieg ab?

Wir brauchen gar nicht vom Aufstieg zu reden, wenn wir so Fußball spielen. Wir müssen die Wende schaffen und hoffen, dass die verletzten Spieler zurückkommen. Sie fehlen einfach.

