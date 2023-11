Trainer René Klingbeil verhängt Sprechverbot beim FC Carl Zeiss Jena

Jena. Was ist los vorm Auswärtsspiel beim Berliner AK? Wir haben beim FCC-Trainer nachgefragt.

René Klingbeil, der Trainer des FC Carl Zeiss Jena, verhängt selten ein Sprechverbot. Eines hat er aber vor der Partie am Freitagabend beim Berliner AK (Anstoß 19 Uhr) in der Kabine durchgesetzt: Ab Mittwoch durften die Spieler nicht mehr das Auswärtsspiel beim BAK aus dem Frühjahr thematisieren.

Die Jenaer hatten damals die Berliner mit einem 8:1-Auswärtssieg gedemütigt. „Ein solches Spiel erlebt man nur einmal in zehn Jahren. Diesmal wird es eine andere Nummer gegen eine andere Mannschaft“, sagt der Jenaer Trainer. Obwohl die Berliner derzeit den letzten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost einnehmen, erwartet Klingbeil einen gefährlichen Gegner. Die Jenaer haben den BAK gegen Eilenburg und gegen den ZFC Meuselwitz beobachtet. „Sie haben Tempo über außen und technisch beschlagene Fußballer im Mittelfeld, suchen spielerische Lösungen“, schätzt er ein. „Wenn wir die Partie 1:0 gewinnen, würden wir das sehr gern mitnehmen.“

Diesmal kein Vorab-Aufenthalt im Hotel geplant

Bei Auswärtsspielen in Berlin, vor allem am Freitagabend, ist eine gute Reiseplanung unverzichtbar, um pünktlich einzutreffen. Vorm Spiel gegen den BFC Dynamo hatte die Mannschaft in dieser Saison ein Tageshotel bezogen und verloren. Aus finanziellen Gründen ist kein Vorabaufenthalt im Hotel möglich. Und so startet das Team am Freitag um 13.30 Uhr mit dem Bus nach Berlin und nutzt eine Rast, um sich aus der Assiette für die Partie zu stärken.

Klingbeil lässt sich noch nicht in die Karten schauen, wie er den pfeilschnellen Offensivspieler Maximilian Krauß ersetzt. Der hatte nach einem Kung-Fu-Sprung zum Ball und einer Landung im Gegenspieler Rot gesehen. Die Stellungnahme hat der FC Carl Zeiss schon abgegeben. „Wir haben ein Bild beigelegt, wie er den Ball spielt, und hoffen auf eine Sperre von zwei Spielen“, sagt Klingbeil. Gegen den BAK muss Krauß auf jeden Fall aussetzen.

Max Grimm als Pechvogel nach abgesessener Sperre

Seine Drei-Spiele-Sperre hat Max Grimm abgesessen, sich aber gleich krank gemeldet. Bleiben als Alternativen für Krauß noch Jonathan Muiomo, Pasqual Verkamp oder der genesene Joshua Endres. Ein Fragezeichen steht für die rechte Außenbahn noch hinter Joel Richter, der immer noch an einer leichten Zerrung laboriert. Ihn hatte Ken Gipson gegen Chemie ordentlich vertreten.

