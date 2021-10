Trainerwechsel beim FC Carl Zeiss Jena: Andreas Patz beerbt Dirk Kunert

Wolfgang Sandhowe war von Juni 2001 bis Februar 2002 für das Training des FCC zuständig. Ihm gelangen zum Saisonstart zehn Siege am Stück. Foto: Peter Poser

Heiko Weber, der zunächst Trainer der A-Junioren war, leitete von Juni 2004 bis April 2007 das FCC-Training. Dabei stieg die Mannschaft von der Oberliga in die Regionalliga und dann in die zweite Bundesliga auf. Foto: Tino Zippel

Von April bis September 2007 war Frank Neubarth für das Training des FC Carl Zeiss Jena zuständig: Hier feiert der kühle Norddeutsche den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Foto: Tino Zippel

Valdas Ivanauskas war nur vier Monate, von September bis Dezember 2007, FCC-Trainer: Er rauchte während der Halbzeitpause heimlich in der Abstellkammer. Foto: Tino Zippel

Mark Zimmermann war im September 2008 Interimstrainer in Jena - der Pokalsieg gegen den FSV Frankfurt geht auf sein Konto. Foto: Tino Zippel

Heiko Weber war Cheftrainer beim FC Carl Zeiss von April bis Oktober 2011. Dem Klassenerhalt in der dritten Liga folgte ein schwacher Saisonstart. Co-Trainer Ralf Santelli hatte seinen Anteil am Absturz. Foto: Tino Zippel

Lothar Kurbjuweit war 2011 für ein Spiel Interimstrainer, verlor aber in Darmstadt. Foto: Tino Zippel

Andreas Zimmermann war seit September 2013 Trainer des FC Carl Zeiss. Er verlängerte seinen zum 30. Juni 2014 auslaufenden Vertrag nicht und wurde bereits am 13. April beurlaubt. Foto: Tino Zippel

Lothar Kurbjuweit übernahm am 13. April 2014 das Traineramt bei der ersten Mannschaft und musste am 25. August gehen. Foto: Tino Zippel

Volkan Uluc wurde als neuer Trainer des FC Carl Zeiss Jena am 12. Dezember 2014 berufen. Foto: Peter Poser

Lukas Kwasniok war seit 9. Dezember 2018 Cheftrainer beim FC Carl Zeiss Jena. Am 28. September 2019 wurde der 38-Jährige entlassen.

U21-Coach Christian Fröhlich sprang als Interimstrainer der 1. Mannschaft ein und verlor in Kaiserslautern mit 1:3.

Am 8. Oktober 2019 hat der Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena sein neues Trainergespann vorgestellt. Mit Rico Schmitt kommt ein Trainer, der sich mit dem Auf- und Abstieg auskennt.

Dirk Kunert, zuvor Trainer des Berliner AK, wird im Juni 2020 neuer Chefcoach des Drittliga-Absteigers. Er muss den Verein Mitte Oktober nach zwei Unentschieden in der Regionalliga wieder verlassen.

Andreas Patz wird am 11. Oktober 2021 überraschend neuer Cheftrainer. Es fiel auf, dass Jena gegen taktisch variable Gegner Probleme hatte. Der Trainerwechsel zeigt, dass der FCC Meisterschaft anstrebt.

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat sich am Montag von Cheftrainer Dirk Kunert getrennt. Der Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.

Überraschender Trainerwechsel beim FC Carl Zeiss Jena: Am Montag hat sich der Regionalligist von Dirk Kunert (53) getrennt. Der Nachfolger kommt mit Andreas Patz (37) aus den eigenen Reihen. Ihm zur Seite stehen die beiden Co-Trainer René Klingbeil und Munier Raychouni.

Die Jenaer hatten in der Regionalliga zuletzt zweimal nicht gewonnen. Sportdirektor Tobias Werner war aber bereits bei der Siegesserie zuvor seine Unzufriedenheit mit der Entwicklung der Mannschaft anzumerken. Es fiel auf, dass Jena gegen taktisch variable Gegner Probleme hatte. Der Trainerwechsel unterstreicht, dass der FC Carl Zeiss die Meisterschaft in dieser Spielzeit anstrebt. Noch sei dieses Ziel zu erreichen, sagt Sportdirektor Tobias Werner und begründet so den Zeitpunkt des Wechsels.

Aktuell sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenplatz

Kunert hatte die Mannschaft nach dem Drittligaabstieg im Sommer 2020 übernommen. In der abgebrochenen Regionalliga-Saison landete die Mannschaft auf dem vierten Platz. In dieser Spielzeit startete der FC Carl Zeiss Jena schwach. Nach den Niederlagen gegen den Berliner AK und die VSG Altglienicke gelang ein Unentschieden gegen Lok Leipzig.

Analyse zum Trainerwechsel des FC Carl Zeiss Jena: Riskante Entscheidung

Sieben Siege folgten, zuletzt spielte das Team zweimal nur Unentschieden gegen den FSV Luckenwalde und die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Jena steht derzeit bei einem Spiel Rückstand sieben Punkte hinter Spitzenreiter Berliner AK. Unter der Regie von Kunert holte der FC Carl Zeiss zweimal den Thüringenpokal und qualifizierte sich so für den DFB-Pokal. Kunerts Vertrag läuft noch bis zum Saisonende.

Nachfolger arbeitete bereits für FC Rot-Weiß Erfurt, aber auch international

Andreas Patz wird neuer Cheftrainer. Foto: Tino Zippel

Als Nachfolger planen die Jenaer mit Andreas Patz, der zunächst bis Saisonende bleiben soll. Beim Aufstieg erhält er einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 37-Jährige stammt aus Bad Salzungen und hat die A-Lizenz in der Tasche. Falls der Aufstieg in die dritte Liga gelingt, müsste er den Fußballlehrer-Kurs absolvieren.

Patz arbeitete unter anderem als DFB-Stützpunkttrainer, später im Nachwuchs beim FC Rot-Weiß Erfurt. Seit Sommer 2020 trainiert er die Bundesliga-Junioren des FC Carl Zeiss Jena. Zuvor war er als Chefanalytiker bei der ungarischen Nationalmanschaft beschäftigt. Er arbeitete zudem als Co-Trainer unter Bernd Storck bei Royal Mouscron und Cercle Brügge, beide erste belgische Liga. Mit Mouscron gelang dabei nach einer Aufholjagd noch der Klassenerhalt. Als erste Aufgabe mit der ersten Jenaer Mannschaft wartet auf Patz am Freitag, 15. Oktober, der BFC Dynamo.

