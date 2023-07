Verdacht der Spielmanipulation: Urteil gegen Ex-Torwart des FC Carl Zeiss Jena gefallen

Frankfurt. Ein Aufstiegsheld des FC Carl Zeiss Jena hatte Ärger mit dem Deutschen Fußball-Bund. Nun steht seine Strafe fest.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den früheren Torhüter des FC Carl Zeiss Jena, Raphael Koczor, mit einer Sperre und einem Funktionsverbot von acht Wochen belegt. Zunächst hatte der Verdacht der versuchten Spielmanipulation im Raum gestanden, doch der Vorwurf gegen den 34-Jährigen hat sich während der mündlichen Verhandlung in Frankfurt/Main am Freitag relativiert.

Koczor hatte am 18. Mai 2023 im Vorfeld des 37. Drittligaspieltages der abgelaufenen Saison beim ihn bekannten Spieler Marcel Appiah vom damaligen Ligakonkurrenten VfB Oldenburg angerufen und bei dessen Rückruf unter anderem sinngemäß gefragt, ob „Oldenburg sich schon etwas überlegt habe, wenn sich Rot-Weiss Essen in Halle reinhaut und gewinnt“. Der Hallesche FC und der VfB Oldenburg kämpften zu diesem Zeitpunkt beide noch mit Rot-Weiss Essen gegen den Abstieg.

Gericht: Beeinträchtigung des Sportwettbewerbs billigend in Kauf genommen

Schließlich gewann Halle das Spiel gegen Essen am 20. Mai 2023 mit 2:0. Koczor stand an diesem Tag nicht im Kader und wurde von Essen auch in der gesamten Drittligaspielzeit 2022/2023 nicht eingesetzt. „Für das DFB-Sportgericht steht nach der Anhörung von Raphael Koczor fest, dass er die von ihm eventuell nicht beabsichtigte Wahrnehmung seiner Anfrage als Beeinträchtigung des Sportwettbewerbs billigend in Kauf nahm“, sagte Torsten Becker, der die mündliche Verhandlung des Sportgerichts am DFB-Campus in Frankfurt leitete.

28. Mai 2016: Nach dem 2:0 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt bejubeln Raphael Koczor (links) und Sven Reimann den Gewinn des Thüringenpokals. Foto: Tino Zippel

Wegen eines unsportlichen Verhaltens gemäß Paragraf 6a der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung mit einer Sperre und einem Funktionsverbot von acht Wochen belegt. Während des Funktionsverbots ist es dem Spieler nicht erlaubt, ein Amt oder eine Tätigkeit im DFB, seinen Mitgliedsverbänden oder deren Vereinen auszuüben, zum Beispiel als Trainer oder Scout. Von der Spielsperre sind vier Wochen direkt zu verbüßen, während die restlichen vier Wochen bis zum 31. Dezember 2024 zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Torhüter stimmte dem Urteil zu, das rechtskräftig ist.

Aufstiegsheld im Team von Mark Zimmermann

Koczor war 2017 mit dem FC Carl Zeiss Jena in die dritte Liga aufgestiegen. Vorige Saison stand er beim Drittligisten Rot-Weiss Essen unter Vertrag und hat sich nun dem Niederrhein-Landesligisten FC Kray angeschlossen.

