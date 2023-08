Wie Torhüter Kevin Kunz vom FC Carl Zeiss Jena den Pokalfrust bekämpft hat

Jena. Nach der Niederlage gegen Hertha BSC muss der FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch zum SV Babelsberg reisen. Der Zeiss-Torwart benennt ein klares Rezept.

„Ich bekomme schon wieder Gänsehaut“, sagt Torhüter Kevin Kunz, als er über die Auszeichnung als Spieler der Saison beim FC Carl Zeiss Jena spricht. Er hätte nach seinem ersten Jahr in Jena nicht damit gerechnet, der Auserkorene zu sein. „Einzelauszeichnungen sind selten im Fußball. Deshalb bin ich allen sehr dankbar, die für mich abgestimmt haben.“

Er hat sich nicht nur über den Pokal, sondern auch über die Collage gefreut, die ihn als Nummer eins zeigt. Wo sie im Hause Kunz das Bild aufhängen, darüber debattieren sie noch. Arbeitszimmer. Oder doch Wohnzimmer? „Meine Frau hat das Schlafzimmer ins Gespräch gebracht“, sagt der Torhüter, der 2022 vom SSV Jahn Regensburg nach Jena gewechselt war und sich gleich den Status des Publikumslieblings erarbeitet hat.

Trauriger Rückblick auf die 0:5-Niederlage

Besonders motiviert ihn, wenn nach einer Parade „Kunz, Kunz“ durch die Arena hallt. „Das ist geil, als Torwart von den Rängen das Feedback zu erhalten“, sagt der Keeper, der einen Tag brauchte, um das 0:5 im DFB-Pokal zu verkraften. „Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen, haben das aber nicht auf den Platz bekommen.“

Am Sonntag nach der Partie wachte er wie so oft nach Spielen sehr zeitig auf. „Ich bin aufgestanden und habe Aufgaben fürs Studium erledigt“, sagt Kunz, der Immobilienmanagement an einer Fernuniversität studiert. Die Aufgaben nimmt er sich auch zu langen Auswärtsfahrten mit in den Bus. Am Mittwoch auf dem Weg nach Babelsberg will er aber lieber regenerieren, um hochkonzentriert ins Spiel gegen den Spitzenreiter zu gehen.

„Das wird ein extrem schwieriges Auswärtsspiel“

„Das wird ein extrem schwieriges Auswärtsspiel“, sagt Kunz. „Wir müssen viel Mentalität auf den Platz bekommen, defensiv gut stehen und vorn die Chancen nutzen.“ Aus Mitleid, um den Stürmern Selbstbewusstsein zu verschaffen, lässt er im Training aber nicht manchen haltbaren Ball ins Tor fallen. „Ich glaube, sie werden auch so bald treffen.“

Das FCC-Spiel gegen den SV Babelsberg (Mittwoch 19 Uhr) zeigen wir im Livestream.

