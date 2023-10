Zuschauerzahlen in Fußballarena: FC Carl Zeiss Jena bleibt hinter selbst gestecktem Ziel zurück

Jena. In Sachen Zuschauerzahlen hängt der FC Rot-Weiß Erfurt den FC Carl Zeiss ab: Welchen Hoffnungsschimmer es für Jena gibt.

Nicht nur in der sportlichen Tabelle muss sich der FC Carl Zeiss Jena derzeit im Vergleich mit dem Erzrivalen FC Rot-Weiß Erfurt hinten anstellen. Die Erfurter führen auch mit großem Abstand die Tabelle bei den Zuschauerzahlen an.

Rot-Weiß kommt bislang in den fünf Heimspielen der Saison auf einen Schnitt von 7978 Zuschauern. Freilich floss bereits das Thüringenderby mit 14.750 Besuchern im Steigerwaldstadion als Sondereffekt in die Bilanz ein. Aber Jena folgt nach Cottbus, Zwickau und Chemnitz erst auf dem fünften Platz mit 4183 Zuschauern im Schnitt in den ersten vier Heimspielen der Regionalliga-Saison.

Gegner mit großen Zuschauerpotenzial kommen noch

Damit liegt der FC Carl Zeiss deutlich unter dem selbst gesteckten Ziel von 4700 Zuschauern pro Heimspiel. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass noch weitere Spiele in dieser Saison auf eine große Kulisse hoffen lassen und den Schnitt heben: Chemie Leipzig, Energie Cottbus, der FSV Zwickau, der BFC Dynamo oder eben der FC Rot-Weiß Erfurt kommen noch ins Ernst-Abbe-Sportfeld.

Der Zuschauerschnitt selbst ist aber nur eine Kenngröße. Für Geschäftsführer Patrick Widera hat auch eine zweite Zahl eine große Bedeutung: Wieviel Geld zahlen die Fans durchschnittlich für ihre Eintrittskarte. Und wenn mehr Zuschauer einen Sitzplatz buchen, liegt dieser Wert im Schnitt höher, so dass ein niedrigerer Zuschauerschnitt genügt, um den finanziellen Plan einzuhalten.

Aktionen für mehr Fans im Stadion geplant

Darüber hinaus plant der FC Carl Zeiss besondere Aktionen, um mehr Fans ins Stadion zu locken. „Allerdings haben wir diese noch aufgeschoben, bis mehr Zuschauerkapazitäten zur Verfügung stehen“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann. Geplant sei etwa ein Tag der Vereine, bei dem Mannschaften aus der Region besonders günstige Eintrittskonditionen geboten bekommen.

