Roberto Firmino vor WM wieder im Brasilien-Kader

Rio de Janeiro. Der ehemalige Bundesliga-Profi Roberto Firmino kehrt wenige Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft in den Kader Brasiliens zurück.

Nationaltrainer Tite nominierte den Angreifer des FC Liverpool für die Länderspiele Ende September gegen Ghana und Tunesien, wie Brasiliens Verband CBF mitteilte. Der Ex-Hoffenheimer hatte während eines großen Teils der WM-Qualifikation zum brasilianischen Kader gehört, nach Verletzungen aber das Nachsehen gehabt.

Routinier Dani Alves (UNAM Pumas), Ex-Bayer Philippe Coutinho (Aston Villa) und Gabriel Jesus vom FC Arsenal dagegen blieben bei dem 26 Mann-Kader um Superstar Neymar (Paris Saint-Germain) außen vor. Erstmals berufen wurden die Innenverteidiger Bremer (Juventus Turin) und Roger Ibañez (AS Rom).

Brasilien testet in Le Havre am 23. September gegen Ghana und in Paris am 27. September gegen Tunesien. Bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) trifft der Rekordweltmeister in der Gruppe G auf Kamerun, die Schweiz und Serbien.

