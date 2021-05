Leeds-Profi Koch "100 Prozent fit" für EM mit Deutschland

Will mit Deutschland zur EM Leeds-Profi Robin Koch (r).

Leeds. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Koch will sich durch einen starken Saisonendspurt mit Leeds United in der englischen Premier League für einen Platz im deutschen EM-Kader empfehlen.

"Ich will rechtzeitig zur Euro in absoluter Top-Form sein", sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur. "Dafür sind 90 Minuten gegen starke Teams wie Tottenham genau das Richtige." Bei Leeds' 3:1 (2:1)-Sieg gegen Tottenham Hotspur hatte Koch eine starke Leistung gezeigt.

Anfang des Jahres hatte sich der 24-Jährige einer Knieoperation unterziehen müssen und war deshalb mehrere Wochen ausgefallen. Seit Mitte März steht der ehemalige Freiburger wieder für die Whites auf dem Platz. "Ich fühle mich wieder 100 Prozent fit und bin froh, der Mannschaft so helfen zu können", betonte der Innenverteidiger am Sonntag. Bundestrainer Joachim Löw wird sein Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft am 18. oder 19. Mai benennen.

Mit Aufsteiger Leeds steht Koch derzeit im Mittelfeld der Tabelle. "Wir haben gestern wieder unter Beweis gestellt, dass wir gegen alle Teams in der Premier League, mit unserer Art Fußball zu spielen, erfolgreich bestehen können", sagte er am Sonntag. "Es war eine starke Mannschaftsleistung gegen Tottenham. Jetzt wollen wir auch noch in den restlichen drei Partien erfolgreich sein."

