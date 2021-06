Rüdiger und Gündogan bei DFB-Abschlusstraining

Herzogenaurach. Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan sind nach einer Pause wieder ins Training der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Bei der letzten Übungseinheit vor dem Flug zum EM-Achtelfinale nach London standen der Verteidiger vom FC Chelsea und der Mittelfeldspieler von Manchester City am Montag in Herzogenaurach wieder auf dem Platz.

Allerdings war das Abschlusstraining im Adi Dassler Stadion nur die ersten 15 Minuten für die Medienvertreter geöffnet. Rüdiger (28) hatte wegen einer Erkältung, Gündogan (30) wegen einer Schädelprellung am Vortag mit dem Training ausgesetzt.

Nach drei Gruppenspielen in München geht das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei dieser EM erstmals auf eine Reise ins Ausland. Am späteren Nachmittag hebt der Charterflieger mit dem DFB-Tross von Nürnberg nach London ab. Im Wembley-Stadion steht am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) der Klassiker England gegen Deutschland an.

"Das sind zwei große Fußball-Nationen, das wird hoffentlich ein Leckerbissen", sagte Bayern-Star Thomas Müller, der nach seiner Bankrolle gegen Ungarn wegen einer Knieblessur das Nationalteam wieder von Beginn an antreiben soll. Möglicherweise rückt sein Münchner Clubkollege Leon Goretzka erstmals bei dieser EM in die Startelf.

