Sara Däbritz sagt für Länderspiele ab

Wegen eines Trauerfalls in der Familie hat Sara Däbritz ihre Teilnahme an den bevorstehenden Nations-League-Spielen der deutschen Fußballerinnen abgesagt.

Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon fehlt dem DFB-Team in den Partien gegen Dänemark am 22. September in Viborg und gegen Island am 26. September in Bochum, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Britta Carlson, die die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den kommenden beiden Länderspielen vertreten wird, verzichtet auf eine Nachnominierung.