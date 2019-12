Schiedsrichtermangel in Thüringen: Damit die Pfeife nicht stumm bleibt

Rolf Cramer ahnte, was kommt. Fünf Tage vor dem Spiel gegen Sonneberg, in dem sich sein FC An der Fahner Höhe nach ungeschlagener Hinrunde in der Fußball-Thüringenliga die Herbstmeisterschaft sichern wollte, erhielt der sportliche Leiter des Spitzenreiters die Nachricht, deren Inhalt ihn in seiner Schärfe dann doch überraschte: Der Verein meldete für die aktuelle Saison drei Schiedsrichter zu wenig, erhielt dafür vom Thüringer Fußball-Verband (TFV) neun Punkte Abzug für die erste Mannschaft sowie knapp 2000 Euro Geldstrafe (inklusive Ausfallgebühr und Verfahrenskosten).

Auch jetzt noch trägt Cramer diesbezüglich widerstreitende Gefühle in sich. „Es ist allein unsere Schuld. Der Vorstand hat es nicht geschafft, dafür zu sorgen, dass der Verein in dieser Saison das Soll an Schiedsrichtern erfüllt“, stellt er klar.

„Dennoch sind wir gegen das Urteil in Berufung gegangen, weil wir es nicht als zeitgemäß erachten, dass die erste Mannschaft, die sich sportlich so toll entwickelt hat, dafür so hart mitbestraft wird. Wir wollen eine bessere Regelung erreichen, da viele Vereine Probleme haben, genug Schiedsrichter zu finden und der Fußball sonst Stück für Stück kaputt geht.“

Nick Walter, Spieler des Dachwiger Thüringenliga-Teams, pflichtet ihm bei: „Wenn die Suche nach genug Schiedsrichtern scheitert, muss der Verein Mannschaften abmelden, um eine Strafe zu vermeiden. Auf lange Sicht gibt es dann kaum noch Vereine, wo Eltern ihre Kinder anmelden können.“

Die Zahlen geben ihm Recht: Die Anzahl der Mannschaften (Männer, Frauen, Nachwuchs), die in Thüringen Fußball spielen, ist seit dem Jahr 2010 von 3009 auf auf 2554 zurückgegangen, die der Schiedsrichter von 1905 auf 1439.

TFV beteiligt sich mit Pilotprojektam Junior-Referee-System des DFB

Beim TFV hat man die Problematik erkannt. Zwar sieht Joachim Zeng, der beim Verband unter anderem für das Schiedsrichterwesen zuständig ist, zwischen dem Rückgang der Schiedsrichter und der Mannschaften keinen direkten Zusammenhang, da die Vereine nur für ihre Großfeldmannschaften Unparteiische stellen müssen. Dennoch sagt auch er: „Die Vereine haben große Probleme, Freiwillige zu finden, die sich zum Schiedsrichter ausbilden lassen. Die Übergriffe auf Schiedsrichter, die immer häufiger Schlagzeilen machen, mögen dabei ein Faktor sein, auch wenn sie sich in Thüringen im Rahmen halten.“

Um den sinkenden Zahlen entgegenzuwirken, hat der Deutsche Fußball-Verband ein Junior-Referee-System ins Leben gerufen. Dieses sieht vor, dass die Lehrwarte der Kreisschiedsrichterausschüsse direkt an Schulen um Nachwuchsschiedsrichter werben, die sich dann, falls noch nicht geschehen, bei Vereinen in der Umgebung anmelden.

Der TFV beteiligt sich mit einem Pilotprojekt an der bundesweiten Aktion und will es zunächst an drei Schulen in Mühlhausen, Pößneck und Meiningen, an denen Schiedsrichter als Lehrer arbeiten, testen. „Darüber hinaus haben wir natürlich zweimal im Jahr in jedem der neun Fußballkreise unsere Anwärter-Lehrgänge, die aktuell leider zu wenig von den Vereinen genutzt werden, und zur Schiedsrichtererhaltung das Patensystem, bei dem junge Schiedsrichter von erfahrenen Kollegen anfangs begleitet und unterstützt werden“, sagt Zeng.

Die Forderung einiger Vereinsvertreter, dass der TFV den Vereinen die Schiedsrichterakquise gänzlich abnehmen soll, lehnt Zeng aus vier Gründen ab: „Erstens stünde ohne Vereinszugehörigkeit die Neutralität infrage, wenn der Schiedsrichter aus dem Nachbarort käme. Zweitens hat der Verband nicht genug Manpower, um das selbst zu leisten. Drittens hätte der Verband kein Druckmittel, wenn Schiedsrichter ihren Aufgaben nicht nachkommen. Viertens sollen auch Schiedsrichter eine Heimat haben und ins Vereinsleben integriert werden.“

Speziell im letzten Punkt stimmt Rolf Cramer dem TFV-Mann zu: „Nicht nur auf dem Platz gibt es im Umgang mit den Schiedsrichtern noch viel Luft nach oben.“

Freies Jahr für neue Vereineund Bonussystem sollen kommen

Im offenen Dialog mit dem TFV will Cramer im Namen vieler Vereine zumindest in einigen Dingen ein Umdenken erwirken. „Ob es nun die Art der Bestrafung ist oder auch, dass Belohnungen für gute Nachwuchsarbeit oder ein Mehr an Schiedsrichtern eingeführt werden“, sagt der langjährige Vereinspräsident des FC An der Fahner Höhe, der über den KFA Westthüringen im Januar einen Antrag zur Satzungsänderung stellen will.

Laut Zeng zeigt sich der Verbandsschiedsrichterausschuss diesbezüglich gesprächsbereit: „Änderungen sind angedacht. Beim nächsten Verbandstag am 20. Juni 2020 könnte zum Beispiel beschlossen werden, dass neue Vereine oder Mannschaften im ersten Jahr keinen Schiedsrichter stellen müssen. Auch ein Bonussystem für Vereine, die mehr stellen als gefordert, ist in der Diskussion.“

Unabhängig davon, wie Anfang des neuen Jahres über die Berufung des FC An der Fahner Höhe entschieden wird, hat der Fall eines bewirkt: Einige, die ihn verfolgt haben, bekundeten nicht nur ihre Solidarität, sondern auch das ernsthafte Interesse, sich beim Verein anzumelden und als Schiedsrichter zu engagieren.

Patrick Hofmann, ehemals Lehrwart des Kreisfußballausschusses Erfurt-Sömmerda, hat es bereits getan. Er will sich um die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter beim FC kümmern. Damit die Pfeife auch in Zukunft nicht stumm bleibt – und alle, die es möchten, im kleinen Dachwig Fußball spielen können.

Bundesweit 28 Prozent weniger Referees seit 2011: