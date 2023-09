Schmidt gewinnt den „Clássico“: Benfica schlägt Porto

Lissabon Trainer Roger Schmidt hat mit Benfica Lissabon seinen bislang wichtigsten Sieg in dieser Saison geholt. Im Topspiel gegen den FC Porto setzte sich Portugals Rekordmeister am Freitagabend 1:0 (1:0) durch und eroberte vorerst die Tabellenführung.

Trainer Roger Schmidt hat mit Benfica Lissabon seinen bislang wichtigsten Sieg in dieser Saison geholt. Im Topspiel gegen den FC Porto setzte sich Portugals Rekordmeister am Freitagabend 1:0 (1:0) durch und eroberte vorerst die Tabellenführung.

Fußball-Weltmeister Ángel Di María (68.) erzielte vor 62 247 Zuschauern den Treffer für die Gastgeber, die mehr als 70 Minuten in Überzahl spielten. Portos Fábio Cardoso hatte wegen einer Notbremse in der 19. Minute die Rote Karte gesehen.

Benfica war holprig in die Saison gestartet und hatte in der Liga wie auch in der Champions League seine Auftaktspiele beide verloren. Die Tabellenführung könnte Benfica am Samstagabend noch an Stadtrivale Sporting Lissabon verlieren. Dann tritt Sporting beim SC Farense an.