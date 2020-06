Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sengewald wird Trainer beim SV Blau-Weiß 90 Greiz

Fußball-Kreisoberligist SV Blau-Weiß 90 Greiz hat einen neuen Trainer. Fungierte zuletzt Spieler David Himmer in Doppelfunktion bei den Pohlitzern, wird ab sofort der ehemalige Jenaer Oberligaspieler Dietmar Sengewald (Foto) die Geschicke am Spielfeldrand beim Tabellen-14. leiten. Der 66-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt in Übungsleiter-Funktionen der Region. Der 1. FC Greiz, 1. FC Gera 03, SV 1924 Münchenbernsdorf und SV Elstertal Bad Köstritz lauteten die Stationen im unterklassigen Bereich, nachdem er selbst elf Jahre aktiv für den FC Carl Zeiss Jena in der höchsten DDR-Spielklasse und im Europacup gekickt hatte.

Die neue Aufgabe hatte sich für den 66-Jährigen während der Corona-Pause ergeben, die er nun mit Blau-Weiß beenden will, sobald es grünes Licht gibt. „Es gab sehr interessante Gespräche“, freut sich der dreifache Familienvater auf den Kreisoberliga-Neuling.

Einen Teil der Spieler kennt der gebürtige Triebeser aus seiner Zeit beim 1. FC Greiz am anderen Ende der Stadt. Sengewald fährt viel Rad, pflegt seinen großen Garten und spielt auch ab und an mal noch bei einer Vogtland-Auswahl mit. Und er kickt auch selbst mit, wenn von ihm als Trainer betreute Mannschaften zum Trainingsende gegeneinander spielen. Auch beruflich legt er im wahrsten Sinne des Wortes manchmal noch mit Hand an, wenn seine Hilfe als Physiotherapeut benötigt wird. Sollte die Saison 2019/20 fortgesetzt werden, hat der Klassenerhalt für das Sengewald-Team oberste Priorität.