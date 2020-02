SG Mühltroff/Tanna in der Halle ohne Erfolgserlebnis

Als Tabellenführer der Vogtland-Kreisklasse blieben die Fußballerinnen der SG Mühltroff/Tanna bei der Hallen-Kreismeisterschaft in Plauen ohne Sieg und kamen über Platz acht nicht hinaus. Selbst im Spiel um Platz sieben konnten die Grün-Weißen kein Erfolgserlebnis feiern und unterlagen dem SV Coschütz trotz des Treffers von Isabelle Aust mit 1:2.

Zuvor in der Gruppenphase startete die Goj-Elf durch ein Tor von Franziska Hofmann mit einem 1:1 gegen den Post SV Plauen. Ebenfalls Unentschieden endete die Partie gegen den 1. FC Ranch Plauen, wobei sich Isabelle Aust in die Torschützenliste eintragen konnte.

Halbfinale aus eigener Kraft möglich

Mit diesen zwei Punkten wahrte die SG dennoch alle Chancen aufs Halbfinale, das sie mit einem Sieg im letzten Spiel gegen die SG Pfaffengrün/Zobes erreicht hätte. Doch eine 0:1-Niederlage ließ alle Träume platzen.

Dagegen krönte sich die SG Pfaffengrün/Zobes zum neuen Kreismeister durch einen 1:0 Sieg im Endspiel gegen den SV Merkur Oelsnitz. Dritter wurde die SG Jößnitz, die gegen den Post SV Plauen mit 2:0 die Oberhand behielt, während der 1. FC Rodewisch das Spiel um Platz fünf mit 2:1 gegen den 1. FC Ranch Plauen für sich entschied.

„Am Ende zählen halt die Tore“

Schon im Vorfeld stand die Endrunde für Mühltroff/Tanna unter keinem guten Stern. Trainer Johannes Goj hatte Besetzungsprobleme. „Wir hatten einige Ausfälle, haben dennoch nicht schlecht gespielt. Wir haben halt keine Tore geschossen – trotz guter Chancen. So ließen wir unter anderem im entscheidenden Gruppenspiel gegen Pfaffengrün zu viele Möglichkeiten liegen. Am Ende zählen halt die Tore“, so der Tannaer Coach.