SSC Neapel monatelang ohne Torjäger Osimhen

Neapel. Der SSC Neapel muss im Meisterschaftskampf der italienischen Serie A lange auf den im Gesicht verletzten Stürmer Victor Osimhen verzichten.

Der beste Torschütze des Fußball-Traditionsvereins wurde im Bereich von Jochbein und Augenhöhle operiert, nachdem er am Sonntag im Topspiel bei Inter Mailand (2:3) durch einen Zusammenstoß mehrere Brüche erlitten hatte. Der Nigerianer (22) werde Napoli rund 90 Tage fehlen, teilte der Verein mit. Mit fünf Treffern ist er der torgefährlichste SSC-Profi.

Im Europa-League-Spiel bei Spartak Moskau am 24. November fehlt Neapel zudem Nationalspieler Lorenzo Insigne. Der Angreifer und Mannschaftskapitän trat wegen einer Knieblessur die Reise nach Russland gar nicht erst an. Mit einem Sieg im vorletzten Gruppenspiel können die Italiener den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen.

