Strenge Aufenthaltsregeln für Eintracht-Fans in Marseille

Müssen sich in Marseille an sehr strenge Aufenthaltsregeln halten: Frankfurts Fans.

Frankfurt/Main. Die Fans von Eintracht Frankfurt müssen sich im Champions-League-Gastspiel bei Olympique Marseille an sehr strenge Aufenthaltsregeln halten.

Die zuständige Polizei-Präfektur hat im Vorfeld der Partie am 13. September (21.00 Uhr) Verfügungen erlassen, die sowohl den Aufenthalt von Eintracht-Anhängern im Stadtgebiet von Marseille von Montag auf Dienstag als auch die An- und Abreise zum Stadion am Spieltag selbst betreffen.

Im Kern wird den Fans des hessischen Fußball-Bundesligisten untersagt, sich in vier zentral gelegenen Distrikten der französischen Hafenstadt als solche zu erkennen zu geben. «Das Tragen von Fanutensilien wie Schals etc., das Singen von Fanliedern und weitere fanspezifische Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit - auf Straße und Plätzen - sind in diesen Stadtgebieten untersagt», teilte die Eintracht mit.

Die Anreise zum Stadion dürfe nur mit einem gültigen Ticket für den zugelassenen Gästebereich und in organisierten und von der Polizei begleiteten Bussen erfolgen. «Fanmärsche, aber auch jegliche andere Art der individuellen Anreise, insbesondere zu Fuß, sind strikt untersagt und werden polizeilich unterbunden», hieß es weiter.

