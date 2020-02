Taff sein

Man lernt es zu lieben. Und das recht rasch. Sagt Vivien Beil. Neapel, die Stadt am Rande des Vesuvs im Süden Italiens, ist die neue Heimat der 24 Jahre alten Jenenserin. Des Fußballs wegen hat sie sich auf ein neues Abenteuer eingelassen. Die Perspektive, sagt sie, die stimme dort. „Napoli femminile“, so der klangvolle Name des Frauenteams der Stadt, ist nämlich auf dem besten Wege in die Serie A. Mit dem großen SSC Neapel habe man aber strukturell nichts zu tun. Gleichwohl: „Man merkt hier, dass Maradona noch immer ein Gott ist“, sagt Beil und grinst.

Genau das habe auch den Reiz ausgemacht, sich für Neapel zu entscheiden – und gegen verlautbar gewordenes Interesse aus der Bundesliga. Auch vom FF USV Jena, ihrem Heimatverein. Keine Sekunde habe sie darüber nachgedacht, derlei anzunehmen. Offen und ehrlich gibt sie’s zu: „Ich habe in den vergangenen Jahren immer in Mannschaften gespielt, die mehr Spiele verloren als gewonnen haben. Napoli bietet mir die Chance, auch mal die andere Seite der Fußballgefühle zu erleben“, sagt sie. Meister werden. Gewinnen. „Es war an der Zeit, in eine Mannschaft zu kommen, in der eine positive Stimmung herrscht und in einen Verein, in dem Professionalität gegeben ist“, sagt sie. An einer Entwicklung mithelfen, das ist ihre Mission. Derzeit ist Napoli Erster.

Fünf Jahre war Vivien Beil in den USA. Fünf Jahre, in denen sie das Uni-System kennengelernt habe, neben dem Psychologie-Studium für Maine und Connecticut aufgelaufen ist. Ja, absteigen konnte man da jetzt nicht. „Aber das ist ja auch kein Ziel, was sich eine Mannschaft – egal wo auf der Welt – zum Ziel setzt. Dort will man eben in die Playoffs“, erzählt Beil. Der ‚Winning record‘, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren, der sei wichtig. Es waren aber auch fünf Jahre, die sie sehr verändert haben, wie sie erzählt.

Unter sportlichen Aspekten habe sie in Sachen Fitness und Schnelligkeit enorm zugelegt. „Taff sein hieß das Credo. So lernt man schnell, dass, wenn man denkt, man könne nicht mehr renne, es doch noch geht. Physische Limits sind keine Limits“, sagt die Mittelfeldspielerin. Kurz und intensiv sei eine US-Saison. Zwei Spiele pro Woche, manchmal von stundenlangen Flügen begleitet, seien Normalität.

Ein anderer Mensch sei sie in dieser Zeit geworden, der ‚american way of life‘ habe sie geprägt. „Ich bin entspannter, spontaner, abenteuerlustiger geworden“, sagt sie. Man lebe mehr den Moment, wenngleich sie ihre deutschen Wurzeln nicht verhehlen könne. „Ich ertappe mich schon dabei, wie ich hier und da etwas organisiere und plane“, erzählt sie und lacht. Die Veränderungen an sich selbst merke man vor allen Dingen dann, wenn man nach Hause kommt. Dann lernt man es auch wieder zu schätzen, einfach mit Freunden im Café zu sitzen und tiefgründige Gespräche zu führen. Die Amerikaner seien da doch sehr oberflächlich, was sie aber nicht negativ untersetzt verstehen will. Nun Italien. Dort, wo schon Frühling herrscht, will sich Vivien Beil noch einmal neu erfinden. Weiter lernen. Italienisch zum Beispiel. „Das Alltägliche bekommt man ja im Training mit. Aber ich möchte hier schon noch Unterricht nehmen“, sagt Beil, die nebenbei noch ihren Masterabschluss in Psychologie fertig macht. Nach dem Fußball will sie das Gelernte auch anwenden. Im Sport könne sie arbeiten, oder auch in Firmen – eben überall dort, wo Mentalität eine Rolle spielt. „Ich kann dann ein breites Feld bedienen.“

Was ihr aber tatsächlich gerade fehlt: ihre Gitarre. Noch in Jena hat sie sich das Können auf der Klampfe selbst beigebracht. In den USA begann sie, eigene Lieder aufzunehmen – sogar den einen oder anderen Auftritt hat sie hingelegt. „Jetzt ist aber tote Hose“, sagt sie und lacht. Es sei ein Hobby, eine Musikkarriere strebe sie nicht an. „Es ist eben auch ein schöner Ausgleich zum Fußball“, sagt Beil. Zu Ostern komme die Familie mal nach Neapel gereist, dann wird die Gitarre im Gepäck sein. Dann steht auch die große Tour rund um die neue Heimatstadt an. „Neapel selbst, der Vesuv, Pompeij. Die Amalfi-Küste. Sorrent. Die Liste ist lang“, sagt sie. Die Stadt am Rande des Vulkans habe sehr viel zu bieten. Vieles, in das man sich wirklich rasch verlieben könne …