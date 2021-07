Toni Kroos tritt aus deutscher Nationalmannschaft zurück

Berlin Drei Tage nach dem EM-Aus erklärt Toni Kroos seine Laufbahn in der Fußball-Nationalmannschaft für beendet. Die Entscheidung sei "unwiderruflich", sagt der Star von Real Madrid.

Nach 106 Länderspielen beendet der frühere Weltmeister Toni Kroos seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des spanischen Rekordmeisters Real Madrid mit.

"Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Es sei "immer so, dass nach Turnieren logischerweise gewisse Resümees gezogen werden", sagte Kroos. Er habe sich auch schon vor der EM Gedanken gemacht und die Entscheidung bereits vor dem Turnier getroffen.

"Es ist nicht so, dass ich nach dem Turnier aufgewacht bin und gesagt habe: 'Um Gottes Willen, das muss ich alles überdenken'", sagte Kroos und berichtete im Gespräch mit seinem Bruder Felix davon, dass er schon 2018 darüber nachgedacht habe, seine Karriere im Nationalteam zu beenden. Dies habe "absolut nichts mit dem Ausscheiden zu tun gehabt", er habe "rational nachgedacht", begründete Kroos.

EM-Aus sehr "bitter"

Als "sehr, sehr bitter" hatte Kroos das Aus des Nationalteams im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen England bezeichnet. Unmittelbar danach war auch über die Zukunft des Routiniers diskutiert worden. Kroos war in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes immer einer der wichtigsten Ansprechpartner für den aus dem Amt geschiedenen Bundestrainer Joachim Löw, sah sich aber auch häufig Kritik ausgesetzt. Kein Feldspieler kam häufiger oder länger zum Einsatz unter Löw als der Mann mit der Nummer acht.

2014 wurde der in Greifwald geborene Kroos mit der DFB-Elf in Brasilien Weltmeister, viermal war er Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern (2013) und Real Madrid (2016-2018). Er war Club-Weltmeister, deutscher und spanischer Meister, dazu Pokalsieger.

Entscheidung für Familie und Real

Dies sei "eine Entscheidung für die Familie und für mich, weil es mir auch gut tut, dass ich mehr bei der Familie bin", sagte Kroos. Er sei "sehr gerne Nationalspieler" gewesen, "aber das auch immer mit dem großen Laster gepaart, nicht bei der Familie zu sein".

Er wolle sich künftig auf seinen Verein Real Madrid konzentrieren. Er wolle "auch mehr als Ehemann und Papa für meine Frau und meine drei Kinder da sein", schrieb der 31 Jahre alte Fußballprofi auch in einem Brief in den sozialen Netzwerken. Er habe 106 Mal für Deutschland gespielt, "ein weiteres Mal wird es nicht geben", formulierte er es bei Twitter. "Für die nächsten Jahre" wolle er "die volle Konzentration auf meine Ziele mit Real Madrid richten".

Flick wusste Bescheid

Kroos hatt den neuen Bundestrainer Hansi Flick vorab über seinen Rücktritt informiert. "Ich habe mit Hansi bereits alles geklärt, weil ich möchte, dass er planen kann", sagte der 31-Jährige der "Bild" und "Sport Bild". Schon vor der EM habe er mit dem Nachfolger von Joachim Löw Kontakt gehabt. Flick habe ihm signalisiert, "dass er gerne mit mir nach der EM zusammenarbeiten würde". Um den neuen Chefcoach der DFB-Auswahl nicht vor den Kopf zu stoßen, habe er ihn vor dem Schritt an die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt.

"Hansi weiß also über alles Bescheid. Genauso wie Oliver Bierhoff selbstverständlich auch", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid. Der Weltmeister von 2014 hatte drei Tage nach dem Aus im Achtelfinale der Europameisterschaft seinen Rückzug aus dem DFB-Team verkündet, für das er 106 Länderspiele absolviert hatte.

Löw indes habe er nicht noch einmal extra kontaktiert. "Nein, das war nicht nötig", sagte Kroos. Zum einen sei der Ex-Bundestrainer nicht mehr im Amt, zum anderen habe er ihm den Abschied nach der EM bereits bei einem Gespräch im März angedeutet.

